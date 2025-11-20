Redescubrir los libros: el regreso de la lectura en la infancia

St. Matthew School, “Open Book Fair 2025"

BOGOTá, COLOMBIA, November 20, 2025 / EINPresswire.com / -- En una época dominada por las pantallas, los niños de hoy aprenden, crean y se entretienen de formas que sus padres jamás imaginaron. Las herramientas digitales han ampliado los horizontes del conocimiento, pero también han modificado los tiempos, las rutinas y la forma en que las familias se relacionan con los libros.Durante años se creyó que los formatos físicos estaban destinados a desaparecer; sin embargo, las nuevas generaciones parecen estar viviendo una reconciliación silenciosa con ellos. Los libros, los cuadernos, los lápices de colores y los espacios de lectura compartida han vuelto a ganar protagonismo, no por nostalgia, sino porque permiten algo que ningún algoritmo puede ofrecer: el encuentro humano.Según la UNESCO (2023), los entornos de lectura en el hogar son determinantes en el desarrollo del lenguaje y la comprensión en la primera infancia. De igual manera, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Habilidades del Futuro (2023) destaca que los niños expuestos a la lectura desde sus primeros años desarrollan mayor creatividad, empatía y habilidades socioemocionales, claves para el aprendizaje a largo plazo.“En la primera infancia, los libros no son solo herramientas de aprendizaje, sino puertas que se abren al asombro. Cuando un niño escucha una historia, amplía su lenguaje, pero también su mundo interior. La lectura compartida es, ante todo, una forma de acompañar y construir vínculos que duran toda la vida.” — Liliana Ballerín, Directora de Grimms PreschoolLas plataformas digitales despiertan curiosidad, ofrecen recursos interactivos y acercan a los niños a la información de manera accesible. Sin embargo, el libro físico sigue ofreciendo una experiencia irremplazable. Su textura, su peso, su olor e incluso el gesto de pasar la página se convierten en actos que involucran los sentidos y generan memoria.Ese vínculo sensorial es el que inspira a la feria literaria familiar de St. Matthew School, “Open Book Fair 2025”, que se realizará el próximo 22 de noviembre, en el campus del preescolar Grimm’s.El evento reunirá a editoriales como Lazo, Cataplum, Fondo de Cultura Económica y Books & Books, junto con talleres de ilustración, narrativa y lectura compartida. Será una celebración del poder de las historias y de la lectura como puente entre generaciones.La feria surge como parte de la apuesta de Grimm’s by St. Matthew School por una educación integral que trasciende lo académico. Desde su integración a la red internacional Inspired Education Group, el colegio ha fortalecido su visión sobre el aprendizaje como experiencia activa, donde el arte, la lectura y la tecnología se complementan. La Feria del Libro “Open Book Fair” se convierte así en un reflejo de esa evolución, al crear un espacio donde la literatura infantil se vive a través del juego y la exploración."Formemos buenos lectores desde que están en el preescolar. Hagámoslo juntos en nuestra feria del libro enfocada en los niños de los 1 a los 8 años." Rector del St. Matthew School.Esta primera edición contará también con la participación de jardines infantiles invitados, Talentino, Magical Garden y Kids Town, contará con actividades culturales y artísticas lideradas por los educadores. La jornada incluirá cuentacuentos, talleres sensoriales, conversatorios y experiencias literarias pensadas para que los niños descubran el placer de leer con todos los sentidos.La feria invita a las familias a inscribirse previamente y a redescubrir juntos el placer de leer con todos los sentidos. Porque abrir un libro, en medio del ruido digital, sigue siendo una forma de volver a conectar con lo esencial: la curiosidad, la imaginación y el tiempo compartido.La Feria del Libro de St. Matthew “Open Book Fair” se llevará a cabo el 22 de noviembre a partir de las 9:00 am hasta las 3:00 pm. Las inscripciones están abiertas por medio de este link: Dar clic aquí. Más InformaciónAcerca de St Matthew SchoolUbicado en el norte de Bogotá, es un colegio privado bilingüe con más de 40 años de experiencia en educación premium. Como única institución en Bogotá del Inspired Education Group, ofrecemos a nuestros estudiantes oportunidades en emprendimiento social y actividades internacionales, asegurando su preparación para prosperar en un entorno global.

