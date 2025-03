Balboa Academy y Kings College Panamá ofrecen becas completas para estudiantes excepcionales en Panamá

Kings College Panama

PANAMA CITY, PANAMA, March 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Balboa Academy Panamá y Kings College School Panamá, miembros de Inspired Education, el grupo global líder en educación premium, lanzan oficialmente en Panamá el Nsouli Scholars Programme 2025, una iniciativa que ofrece becas completas para estudiantes excepcionales en cualquiera de los 118 colegios de Inspired en 24 países.Este programa refleja el compromiso de Inspired con la igualdad de oportunidades y con el objetivo de cerrar la brecha educativa en América Latina, donde miles de niños talentosos enfrentan barreras económicas para acceder a una educación de calidad.El Nsouli Scholars Programme busca brindar acceso a educación de primer nivel a estudiantes cuyo potencial se ve limitado por su situación económica. Los candidatos deben cumplir con los siguientes• Tener al menos 13 años de edad.• Demostrar un desempeño académico excepcional.• Sobresalir en deportes o artes.• Poseer cualidades como liderazgo, integridad y visión de futuro.Joanne Sharples, directora de Kings College School Panamá, destacó: " A través del Nsouli Scholars Programme, queremos brindar a estudiantes excepcionales la posibilidad de superar barreras económicas y acceder a una educación que cambiará sus vidas y las de sus comunidades. Nuestro compromiso es formar no solo alumnos destacados, sino también futuros líderes que generen un impacto positivo en el mundo."El programa ofrece becas completas para estudiar en Kings College School Panamá, Balboa Academy Panamá o cualquier otro colegio de la red Inspired. Estas cubren la totalidad de los costos educativos y, en caso de internado, también los gastos de alojamiento. Además, brindan acceso a una educación integral que combina excelencia académica, deportes, artes escénicas y creativas.Por su parte, Mark Lentz, Director de Balboa Academy Panamá, comentó: "Este programa va más allá de otorgar becas; se trata de construir una comunidad de jóvenes con el potencial de transformar el mundo. Queremos que los estudiantes seleccionados no solo aspiren a grandes metas, sino que también cuenten con los recursos y el apoyo necesario para hacerlas realidad."América Latina enfrenta grandes desafíos educativos, donde la calidad y el acceso equitativo a una educación de excelencia siguen siendo un privilegio. El Nsouli Scholars Programme busca cambiar esta realidad, abriendo puertas a jóvenes talentosos que, de otra manera, no tendrían acceso a estas oportunidades internacionales.Fechas clave:Cierre de inscripciones: 30 de abril de 2025Publicación de becados: 30 de mayo de 2025Los interesados pueden conocer más sobre el programa y el proceso de aplicación en:Sobre Kings College SchoolColegio internacional británico, parte de la red Inspired Education, que ofrece una educación de clase mundial basada en el currículo británico. Preparamos a nuestros estudiantes para las mejores universidades del mundo, combinando excelencia académica con el desarrollo de habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y conciencia cultural. Nuestro itinerario educativo culmina en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (BI), brindando una formación integral y estimulante. Con modernas instalaciones, un equipo docente de primer nivel y una amplia oferta extracurricular, garantizamos un entorno en el que los estudiantes prosperan y se preparan para un futuro exitoso. https://www.panama.kingscollegeschools.org/es Sobre Balboa AcademyColegio privado americano de primera clase, parte de la red Inspired Education, ofrece una educación de excelencia. Con un enfoque en el desarrollo integral, combinamos un currículo basado en los estándares de EE.UU. con el exigente programa de Colocación Avanzada (AP), preparando a los estudiantes para acceder a las mejores universidades del mundo. Nuestro entorno seguro y de apoyo, junto con una amplia oferta extracurricular en atletismo, artes y clubes, permite que cada estudiante desarrolle sus talentos y fortalezca su liderazgo. Como comunidad multicultural, fomentamos el respeto por la diversidad y formamos ciudadanos globales preparados para los desafíos del futuro. https://www.balboaacademy.edu.pa/es Sobre Inspired EducationComo el grupo líder global de colegios premium, ofrece una educación de primer nivel en 118 colegios, con más de 95,000 estudiantes en 6 continentes. Inspired utiliza las mejores prácticas educativas de todo el mundo para garantizar que cada estudiante reciba una experiencia de aprendizaje de primera clase. Los estudiantes se benefician de un plan de estudios sólido, holístico e internacional, basado en los tres pilares de la educación moderna: excelencia académica, deportes y artes creativas y escénicas, con profesores especializados altamente calificados. https://inspirededu.com/

