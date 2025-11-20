Personalisierung ist im eCommerce wichtig: Dennoch verpassen 25% der Marketingfachleute Black-Friday-Chancen

Eine neue Studie zeigt, dass 27% der Marketingfachleute am Black Friday mit der Personalisierung kämpfen, obwohl 99% sie für unerlässlich halten.

BERLIN, GERMANY, November 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Aktuelle Untersuchungen von SALESmanago , der KI-gestützten Lifecycle Engagement Platform, haben ergeben, dass zwar fast alle Marketingfachleute (99 %) die Bedeutung der Personalisierung für den Erfolg im E-Commerce erkennen, jedoch viele während der wettbewerbsintensiven Zeit der Branche – dem Black Friday – immer noch nicht die gewünschten Resultate erzielen.Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Kluft zwischen Überzeugung und Umsetzung. Die Studie, die auf Erkenntnissen von über 150 führenden E-Commerce-Marketingexperten aus Großbritannien, Deutschland, Spanien und Polen basiert, ergab, dass mehr als ein Viertel (27 %) der Marketer zugibt, Schwierigkeiten bei der Personalisierung von Angeboten während der Black Friday Week zu haben – während 25 % es nicht schaffen, Neukunden zu Stammkunden zu machen, und 24 % angeben, dass sie zu langsam auf Echtzeitdaten reagieren.Trotz dieser Herausforderungen sehen Marketingfachleute weiterhin den Wert der Personalisierung der gesamten Customer Journey. Über die Hälfte (51 %) berichtet von einer verbesserten Kundenbindung, 46 % sehen höhere Interaktionsraten und 41 % geben an, dass Personalisierungsinitiativen direkt zu Umsatzsteigerungen geführt haben.Die Umsetzung der Marketingmaßnahmen bleibt jedoch eine große Hürde. Fast die Hälfte (47 %) der Marketingfachleute sagt, dass sie unter Zeitdruck stehen oder ihre aktuelle Arbeitsbelastung „gerade so bewältigen“ können, was darauf hindeutet, dass Geschwindigkeit, Automatisierung und Entscheidungsfindung in Echtzeit Hindernisse für den Erfolg in umsatzstarken Zeiten im Einzelhandel sind.„Personalisierung wird immer wichtiger, um heutzutage in den überfüllten E-Mailboxen der Käufer noch aufzufallen“, so Phil Draper, CEO von SALESmanago. „Die Daten unserer Umfrage zeigen eine klare Chance auf: Mit der richtigen Personalisierungstechnologie können Marketingfachleute die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließen und Einmalkäufer in Stammkunden umwandeln. Dies führt zu mehr Loyalität und höheren Umsätzen."Der Ausblick für die Zukunft bleibt optimistisch. Über ein Drittel (37 %) der Marketingfachleute plant, in 2026 neue Personalisierungstaktiken einzuführen, wobei Customer Journey Mapping (43 %) und moderne Visualisierungstools (45 %) Investitionsprioritäten für das nächste Jahr sind.- ENDE -Über SALESmanagoSALESmanago ist ein europäisches SaaS-Unternehmen, das eine umfassende Lifecycle-Engagement-Plattform für digital orientierte E-Commerce-Marketingteams anbietet. SALESmanago arbeitet mit über 3.600 mittelständischen Unternehmen weltweit – darunter Victoria's Secret, iSpot, Orbico, Vobis, Porta, Savicki, Pitbull, Würth, Vox, 4F – und unterstützt diese Firmen dabei, Kunden zu gewinnen, zu konvertieren, zu binden und zu halten – mithilfe einer tiefgreifenden KI-gestützten Personalisierung und orchestrierten Customer Journeys.Nach der Übernahme von Leadoo und Thulium hat SALESmanago seine Plattform mit Personalisierungs- und Konversationsmarketing-Funktionen sowie einem Omnichannel-Kontaktcenter gestärkt und damit die Möglichkeiten von B2C- und B2B-Marken zur Kundengewinnung und -bindung weiterhin verbessert.Mehr Informationen finden Sie unter salesmanago.com

