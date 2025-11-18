Die Solid-State-Batterien der nächsten Generation von Omni Shell Ltd sollen bis 2027 in Kleinserie gehen (omnicore V1)

TORONTO, ONTARIO, CANADA, November 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Omni Shell Limited plant, ab 2027 mit der Kleinserienproduktion von Festkörperbatterien zu beginnen. Diese Pilotphase soll die Lücke zwischen Forschung und industrieller Anwendung schließen und wertvolle Erfahrungen für die zukünftige großtechnische Produktion sammeln.

Die neue Batteriegeneration bietet mehrere wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen. Festkörperbatterien liefern eine um bis zu 40 % höhere Energiedichte, sind thermisch stabiler und benötigen daher weniger Kühlung. Sie können auch viel schneller aufgeladen werden, in nur 10 bis 20 Minuten werden 80 bis 90 % der Kapazität erreicht.

Das Recycling wird ebenfalls vereinfacht, da Festkörperdesigns auf stabileren und weniger reaktiven Materialien basieren, was die Wiederverwertung und Rückgewinnung effizienter und umweltfreundlicher macht.

Prototypen mit einer Energiedichte von etwa 500 Wh/kg haben bereits Reichweiten von über 1.200 Kilometern (ca. 750 Meilen) mit einer einzigen Ladung gezeigt, ein großer Fortschritt im Vergleich zu den heutigen Batterien für Elektrofahrzeuge.

Weitere Arbeiten sind noch erforderlich, um Produktionsmethoden, Lieferketten und Kostenstrukturen zu optimieren. Derzeit sind über 1.000 Spezialisten damit beschäftigt, die Technologie bis 2027 für eine begrenzte industrielle Produktion weiterzuentwickeln.

Langfristig haben Festkörperbatterien großes Potenzial, den neuen Standard in der Elektromobilität und der Energiespeicherung zu bilden. Sie kombinieren höhere Leistung, größere Sicherheit, schnelleres Laden und nachhaltigere Recyclingmöglichkeiten als die heutigen Lithium-Ionen-Technologien.

Über Omni Shell Ltd.

Omni Shell Ltd. ist ein in Toronto ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf fortschrittliche Energie- und kabellose Ladesysteme für Elektrofahrzeuge sowie smarte Mobilitätsinfrastrukturen spezialisiert hat. Die Mission des Unternehmens ist es, saubere Energie durch Innovation und globale Zusammenarbeit zugänglich, effizient und nahtlos in den Alltag integrierbar zu machen.

