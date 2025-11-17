Omni Shell Ltd. in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Automobilherstellern, Parkhausbetreibern und Lieferdiensten über kabelloses Laden von E-Fahrzeugen

TORONTO, ONTARIO, CANADA, November 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Angesichts der weltweit wachsenden Nachfrage nach kabellosen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EVs) gab Omni Shell Ltd. bekannt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren internationalen Partnern befindet – darunter führende Automobilhersteller, Betreiber von Parkinfrastrukturen sowie Logistikunternehmen –, um seine Ladetechnologie der nächsten Generation zu etablieren.

Ziel von Omni Shell ist es, eine einfachere, kosteneffizientere und zukunftssichere Ladeinfrastruktur bereitzustellen, die die Effizienz steigert und die Betriebskomplexität für E-Mobilitäts- und Flottenbetreiber weltweit reduziert.

Im Zentrum der Gespräche steht das **Omni Wave Series Array 3** – ein bahnbrechendes, kabelloses Ladesystem, mit dem Fahrzeuge automatisch geladen werden können, sobald sie über einer Ladeplatte parken – ganz ohne Kabel. Das System nutzt KI-gesteuerte Energieoptimierung, um Energieverluste nahezu vollständig zu vermeiden und maximale Ladeeffizienz zu deutlich geringeren Kosten als herkömmliche kabelgebundene Ladelösungen zu ermöglichen.

Brancheninsider berichten, dass Omni Shell eng mit chinesischen Automobilherstellern, Entwicklern von Parkinfrastrukturen und Lieferdiensten zusammenarbeitet, um einheitliche Standards für kabelloses Laden zu etablieren. Diese Standards sollen die Einführung sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich vereinfachen und Omni Shell als globalen Vorreiter für moderne Mobilitätsinfrastrukturen positionieren.

Insbesondere Flotten- und Lieferdienstbetreiber könnten erheblich profitieren: Fahrzeuge können automatisch während der Be- und Entladezeiten geladen werden, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die betriebliche Effizienz gesteigert wird.

Ein unabhängiger Branchenanalyst kommentierte:

„Die Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern, Parknetzwerken und Logistikunternehmen zeigt einen abgestimmten Ansatz im Bereich der E-Mobilitätsinfrastruktur. Omni Shells Technologie könnte sich als Industriestandard für kabelloses Laden von E-Fahrzeugen durchsetzen – mit niedrigeren Kosten, schnellerer Umsetzung und außergewöhnlicher Energieeffizienz.“

Omni Shell hat laufende Gespräche bestätigt, jedoch keine konkreten Vertragsdetails offengelegt. Branchenexperten gehen jedoch davon aus, dass dieses Vorhaben ein Potenzial in Milliardenhöhe auf den globalen Märkten haben könnte.

Mit seiner Kombination aus technologischer Innovation, strategischen Partnerschaften, KI-gestützter Leistung und Kosteneffizienz ist Omni Shell bestens positioniert, eine treibende Kraft in der Zukunft urbaner und kommerzieller E-Mobilität zu werden.

Über Omni Shell Ltd.

Omni Shell Ltd. ist ein in Toronto ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf fortschrittliche Energie- und kabellose Ladesysteme für Elektrofahrzeuge sowie smarte Mobilitätsinfrastrukturen spezialisiert hat. Die Mission des Unternehmens ist es, saubere Energie durch Innovation und globale Zusammenarbeit zugänglich, effizient und nahtlos in den Alltag integrierbar zu machen.

