السعودية تعلن محميتي رأس حاطبة والثقوب الزرقاء كمحميات بحرية جديدة في البحر الأحمر
السعودية الخضراء ورؤية 2030.
الثقوب الزرقاء.. اكتشاف جيولوجي نادر وموقع بحري استثنائي
تُعد محمية الثقوب الزرقاء إحدى أكثر المواقع البحرية تفردًا في البحر الأحمر، إذ تحتضن تكوينات جيولوجية نادرة من الثقوب الزرقاء التي اكتُشفت عام 2022 خلال رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر.
وتضم المحمية نظمًا بيئية مترابطة تشمل الشعاب المرجانية (الحاجزية والحلقية والبقعية)، ومروج الحشائش البحرية، إضافة إلى 35 جزيرة بحرية تمثل موائل تعشيش حيوية للطيور البحرية والسلاحف. وقد سجلت المسوحات تنوعًا غنيًا من الأسماك واللافقاريات البحرية، بما فيها نجم البحر وقنافذ البحر والمحار العملاق وخيار البحر، وهي كائنات تُعد مؤشرات حيوية على صحة النظام البيئي.
وترصد الدراسات مشاهدات متكررة لأربعة أنواع من الدلافين، إضافة إلى قرش الحوت، حوت بريدي، أسماك الراي، السلاحف الخضراء وصقرية المنقار، ما يؤكد المكانة البيئية الاستثنائية للمحمية كموئل للأنواع البحرية ذات القيمة العالمية.
ويعتمد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في مراقبة وإدارة المحمية على مجموعة من التقنيات الحديثة لمراقبة جودة المياه، وتشمل جهود الإدارة التفتيش البيئي المنتظم، ورصد التهديدات البيئية ومعالجتها، إضافة إلى إعداد خطة أمن حيوي للحد من الأنواع غير المحلية.
رأس حاطبة.. واحدة من أغنى مواقع البحر الأحمر تنوّعًا
تعد محمية رأس حاطبة من أهم مواقع التنوع البحري في المملكة، إذ تضم نظمًا بيئية فريدة تشمل الشعاب المرجانية بمختلف أنواعها (الحاجزية، المتاخمة، والبقعية)، ومروج الحشائش البحرية، وغابات المانغروف، إضافة إلى ثماني جزر بحرية معظمها رملية تشكل موائل تعشيش للطيور والسلاحف.
وتُظهر الدراسات الحديثة مؤشرات صحية عالية للشعاب المرجانية والأسماك، ما يعكس استقرارًا بيئيًا ومرونة كبيرة في مواجهة التغيرات. كما تُعد المحمية موطنًا لعدد من الأنواع البحرية الكبرى ذات الأهمية البيئية العالية، مثل قرش الحوت، الحيتان، الدلافين، السلاحف البحرية، أسماك القرش وأسماك الراي.
وتبرز أهمية رأس حاطبة في احتضانها موائل حيوية للتكاثر والتغذية والحضانة، خصوصًا للأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، إضافة إلى دورها في دعم المخزون السمكي عبر مناطق الحضانة الطبيعية التي توفرها الحشائش البحرية والمانغروف. كما تسهم هذه الموائل في تخزين الكربون وحماية السواحل من التآكل والعواصف.
ويعود إعلان رأس حاطبة كمحمية وطنية إلى نتائج سلسلة من الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي أجراها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وأظهرت قيمتها الإيكولوجية الفريدة ودورها المحوري في دعم التنوع الأحيائي للبحر الأحمر. ويواصل المركز تنفيذ برامج رصد سنوية تشمل صحة الشعاب وتقييم الحشائش البحرية ورصد الكائنات البحرية باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب التفتيش البيئي ومعالجة المهددات وإدارة الأنواع الدخيلة.
حماية مستقبل البحر الأحمر وتعزيز الدور العالمي للمملكة
يسهم إعلان المحميتين حماية البيئة البحرية وصون التنوع الأحيائي، خاصة في ظل احتضان البحر الأحمر لأحد أغنى النظم البيئية البحرية في العالم وأكثرها حساسية. كما تشكل هذه المحميات وجهات جاذبة للسياحة البيئية والغوص والبحث العلمي، بما يدعم الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تحقيق رؤية المملكة في بناء منظومة وطنية متكاملة للمحميات الطبيعية وفق المعايير العالمية، وترسيخ حضور المملكة كفاعل بيئي رائد نحو تحقيق أهداف الاستدامة، وحماية الإرث الطبيعي الفريد للأجيال القادمة.
Kenana Dahlan
National Center for Wildlife
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.