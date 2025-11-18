L’Arabie saoudite accélère la conservation marine avec deux nouvelles zones protégées en mer Rouge

Saudi Blue Holes, Image provided the Saudi National Center for Wildlife blue holes were discovered along the southern Saudi coasts of the Red Sea.

RIYAD, RIYADH, SAUDI ARABIA, November 18, 2025 / EINPresswire.com / -- L’Arabie saoudite a annoncé la désignation de deux nouvelles zones marines protégées, « Blue Holes » et « Ras Hatiba », marquant une avancée importante dans les efforts du Royaume visant à renforcer la protection de ses environnements côtiers et marins.Cette décision, approuvée par le Conseil des ministres par l’intermédiaire de son Comité d’experts, fait suite à des évaluations scientifiques confirmant la valeur en biodiversité de ces deux sites et l’importance de leur préservation pour soutenir la protection marine, la recherche scientifique et le tourisme durable. Avec cette annonce, la couverture marine protégée du Royaume passe de 6,5 pour cent à 16,3 pour cent, plaçant l’Arabie saoudite parmi les pays progressant le plus rapidement en matière de conservation marine.Le Dr Mohammed Qurban, directeur général du Centre national pour la vie sauvage d’Arabie saoudite, a déclaré : « Cette désignation reflète l’engagement continu de l’Arabie saoudite envers la préservation d’habitats marins uniques et de trésors naturels. Des études approfondies menées par le Centre national pour la vie sauvage ont démontré l’importance écologique, la valeur scientifique et le potentiel touristique de ces sites. »Cette décision renforce les objectifs du Royaume dans le cadre de l’Initiative Saoudienne Verte ainsi que son engagement à protéger 30 pour cent de ses zones terrestres et marines d’ici 2030. Les plans de développement et de gestion des deux sites seront alignés sur les cadres internationaux de biodiversité et les objectifs environnementaux nationaux.La zone protégée de Blue Holes se situe le long de la côte sud de la mer Rouge, entre La Mecque et Jazan. Elle est reconnue pour ses rares dolines géologiques sous-marines et pour la diversité de sa vie marine. Les recherches ont révélé une biodiversité élevée, incluant récifs coralliens, éponges, poissons, dauphins et tortues marines. Le site comprend plus de vingt îles, dont certaines servent de zones de nidification pour les tortues marines, et il se caractérise par des éléments écologiques isolés demeurés intacts pendant des siècles.Ras Hatiba, située au nord-ouest de Djeddah et s’étendant de Sharm Obhur jusqu’à Al Qadimah sur une superficie de 5 715 kilomètres carrés, comprend des récifs coralliens, des forêts de mangroves et des herbiers marins soutenant une grande diversité d’espèces. La zone constitue un lieu d’alimentation essentiel pour les tortues marines et abrite des dauphins, des rorquals de Bryde, des requins-baleines ainsi que des raies manta. Ras Hatiba est également connue pour ses nombreuses îles et récifs qui attirent les visiteurs par leur beauté naturelle et leur riche vie marine.L’Arabie saoudite compte actuellement 38 zones protégées et ambitionne d’étendre ce réseau à plus de 100 d’ici 2030.

