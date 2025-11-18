沙特阿拉伯加速海洋保护 宣布红海两处新海洋保护区
沙特阿拉伯宣布正式设立两处新的海洋保护区——“蓝洞”（Blue Holes）与“拉斯哈提巴”（Ras Hatiba），标志着王国在扩大海岸与海洋环境保护方面迈出重要一步。
此次批准由部长会议专家委员会通过，基于科学评估确认两地具有高度生物多样性价值，并强调保护这些区域对于海洋保育、科学研究和可持续旅游的重要性。随着这项宣布，沙特阿拉伯的海洋保护覆盖率将从 6.5% 提升至 16.3%，使王国成为海洋保护推进速度最快的国家之一。
沙特国家野生动物中心首席执行官穆罕默德·库尔班博士表示：“这一指定反映了沙特阿拉伯持续致力于保护独特海洋栖息地和自然瑰宝。由沙特国家野生动物中心主导的广泛研究显示，这些地区具有重要的生态价值、科学意义以及旅游潜力。”
此项决议强化了沙特在“沙特绿色倡议”下的目标，以及其在 2030 年前保护 30% 陆域与海域的承诺。两处区域的开发与管理计划将与国际生物多样性框架和国家环境目标保持一致。
蓝洞保护区位于红海南岸的麦加与吉赞之间，以罕见的海底地质天坑和丰富的海洋生物而闻名。研究显示，该区域的地貌孕育着高度的生物多样性，包括珊瑚礁、海绵、鱼类、海豚和海龟。保护区内包含 20 多个岛屿，其中部分为海龟的重要筑巢地，并具有长期未受干扰的独特生态特征。
拉斯哈提巴位于吉达西北方向，从奥卜胡尔湾（Sharm Obhur）延伸至阿勒卡迪马（Al Qadimah），面积达 5,715 平方公里。其范围包括珊瑚礁、红树林和海草床，为多种海洋物种提供栖息与觅食场所。该地区是海龟的重要觅食地，也是海豚、布氏鲸、鲸鲨和蝠鲼的已知栖息地。同时，拉斯哈提巴内的多个岛屿与珊瑚礁因其自然风光和丰富海洋生物而吸引游客。
沙特目前拥有 38 处保护区，并计划在 2030 年前将其扩展至 100 处以上。
Kenana Dahlan
National Center for Wildlife
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.