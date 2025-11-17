باور سكول توسّع قدرات الذكاء الاصطناعي للطلاب والمعلمين من خلال دعم لغات جديدة
وتهدف هذه التحديثات إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر شمولية وفعالية في الفصول الدراسية حول العالم من خلال دعم لغات عديدة بما فيها العربية والإسبانية والتايلاندية والفرنسية، إضافة للإنجليزية.
ويدعم "باور بادي للتعلّم" الآن خمس لغات، مما يتيح للطلاب الحصول على المساعدة في الواجبات المنزلية وطرح الأسئلة واستكشاف محتوى تعليمي مخصص بلغتهم المفضلة وفي أي وقت. ويُعدّ إدراج اللغة العربية إضافة مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انسجاماً مع أهداف التعليم الوطنية في مجال التدريس باللغة الأم وتعزيز العدالة الرقمية.
أما "باور بادي تولز"، والمتاح ضمن حلول باور سكول مثل نظام إدارة الطلاب (SIS) ومنصة سكولوجي، ومنظومة المناهج والتعليم، و"ماي باور هاب"، فيساعد المعلمين على توفير الوقت من خلال تبسيط إعداد الدروس وإنشاء محتوى متوافق مع المعايير التعليمية. وأفاد 98% من المعلمين في مدرسة ماريفيت الدولية في تايلاند، أنهم تمكنوا من خلال استخدام "باور بادي" توفير الكثير من الوقت، وتمكن نصفهم من تقليص ما لا يقل عن 20 دقيقة من وقت إعداد كل درس أو اختبار. ومع توفره الآن بعدة لغات، يدعم "باور بادي تولز" الفصول الدراسية الثنائية ومتعددة اللغات، مما يساعد المعلمين على إنشاء تجارب تعليمية أكثر شمولية وكفاءة.
يتوفر دعم اللغات المتعددة في "باور بادي للتعلّم" الآن، على أن يتم توفيرها خلال هذا الشهر في "باور بادي تولز" لجميع مستخدمي منصة سكولوجي.
للمزيد من المعلومات حول "باور بادي للتعلّم"، يرجى زيارة:
https://www.powerschool.com/solutions/powerschool-ai/powerbuddy/powerbuddy-for-learning/
وللمزيد حول "باور بادي تولز"، يرجى زيارة:
https://www.powerschool.com/blog/free-powerbuddy-ai-tools-and-how-to-get-them/
لمحة حول باور سكول
تعد باور سكول مزود رائد للبرمجيات التعليمية القائمة على السحابة التي تستهدف الصفوف من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في أمريكا الشمالية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (PWSC). وتتمثل رسالتها في تمكين المعلمين والمسؤولين والأسر بما يضمن توفير تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب طيلة فترة دراسته. وتقدم باور سكول مجموعة متكاملة من الحلول السحابية التي تربط المكتب المركزي بالصفوف الدراسية والمنزل من خلال عدة منتجات حائزة على جوائز، بما فيها نظام سكولوجي للفصول الدراسية ونافيانس سي سي إل آر، مما يضمن لمناطق المدارس مستوى أمان عالي فيما يخص إدارة بيانات الطلاب، والتسجيل، والحضور، ووضع الدرجات، والتعليم، والتقييمات، والموارد البشرية، والمواهب، والتطوير المهني، والتعليم الخاص، وتحليل البيانات والتحليلات، والاتصالات، والجاهزية للجامعة والمسار المهني. وتدعم باور سكول أكثر من 60 مليون طالب في أكثر من 90 دولة وتقدم خدماتها إلى ما يزيد عن 18 ألف عميل، بما يشمل أكثر من 90 عميل ضمن قائمة أفضل 100 منطقة تعليمية من حيث معدلات إقبال الطلاب في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات حول باورسكول في الشرق الأوسط وأفريقيا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.powerschool.com/global/middle-east-africa/
