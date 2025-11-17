صياغة القوى العاملة الرقمية في المملكة العربية السعودية: نجاح قمة HR Tech Saudi يمهد الطريق
اختتمت القمة السنوية التاسعة لتقنية الموارد البشرية HR Tech Saudi 2025 بنجاح في 3–4 نوفمبر 2025 في فندق voco الرياض من مجموعة IHG، مؤكدة مكانتها كمنصة رائدة في المملكة لدفع تحول رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤية 2030.
جمعت القمة كبار قادة الموارد البشرية والمبتكرين وصانعي السياسات، وقدمت يومين من الحوار الاستراتيجي، وعرض دراسات الحالة، والمناظرات، وهاكاثونات — لتصبح منتدى قوياً لاستكشاف كيفية تلاقي التكنولوجيا والإمكانات البشرية لإعادة تعريف مستقبل العمل في المملكة العربية السعودية.
من بين الشخصيات البارزة التي صعدت المنصة، كان الدكتور عبدالله حافظ، نائب المدير العام للقيادة والشراكة في معهد الإدارة العامة وعضو مجلس الاستشاريين، الذي قال:
"HR Tech Saudi ليست مجرد مؤتمر؛ إنها منتدى استراتيجي يمنح القادة الكبار رؤى حقيقية حول كيفية حدوث التحول على أرض الواقع. كما توفر رؤية مباشرة لمستقبل تقنيات الموارد البشرية، من تحليلات الأفراد إلى المنصات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن الاستفادة من هذه الحلول لخلق الكفاءة والقدرة على التكيف على نطاق واسع."
كما تناول الدكتور حافظ التحديات الحالية في قطاع الموارد البشرية بالمملكة:
"أبرز التحديات هو فجوة المهارات. تلعب منصات التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووحدات التدريب التكيفية، والتحليلات التنبؤية دوراً أساسياً في ضمان أن يكون إعادة التأهيل المهني استباقياً وقابلاً للتوسع. أما التحدي الآخر فهو قدرة المؤسسات على التكيف… فالتكنولوجيا تدعم ذلك من خلال إنشاء قنوات اتصال شفافة، واستخدام البيانات لقياس المشاركة والمشاعر، وتقديم أدوات التعاون التي تحافظ على تواصل الموظفين وتمكينهم."
وأكدت الحجاب الحازمي، مساعد نائب الوزير للتخطيط والتطوير في وزارة التعليم وعضو مجلس الاستشاريين، على الأهمية الاستراتيجية للمنصة:
"HR Tech Saudi هي منصة أساسية للقادة الكبار للتواصل، وتبادل الرؤى الاستراتيجية، واستكشاف الحلول المبتكرة. إنها تمزج بين الخبرة العالمية والأولويات السعودية، مما يتيح استراتيجيات قابلة للتطبيق تعزز قدرات القوى العاملة وتتماشى مع طموحات رؤية 2030."
كما جذبت نسخة هذا العام اهتمام المشاركين من دول الخليج، حيث شارك عماد العبلاني، رئيس الموارد البشرية لمجموعة البنك الوطني الكويتي، منظوراً إقليمياً قائلاً:
"القيمة الحقيقية تكمن في دمج الرقمنة مع التصميم المرتكز على الإنسان لتعزيز المشاركة وبناء الثقافة. التواصل مع جيل Z يتطلب أكثر من أدوات جديدة أو مزايا عصرية؛ إنهم يبحثون عن الهدف والسرعة والمرونة، ويتوقعون تجارب رقمية سلسة."
وأبرز أحمد حمدي، المدير العام لتخطيط المهارات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الطبيعة التعاونية للحدث قائلاً:
"يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً أساسياً في توسيع فرص الوصول من خلال الحد من التحيز في التوظيف، ودعم ترتيبات العمل المرنة، وتقديم تجارب تعليمية رقمية شاملة."
وكان من أبرز فعاليات القمة الكلمة الافتتاحية لـ نبيلة السيد، إحدى أفضل 100 مدربة تنفيذية لدى Marshall Goldsmith وواحدة من أقوى 100 امرأة في WXN، التي قدمت رؤى عملية حول توجيه المؤسسات خلال التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمج استدامة العنصر البشري في تصميم العمل، وإعادة تصور الموارد البشرية كمحرك لتحقيق نتائج الأعمال.
كما استضاف الحدث جلسات تفاعلية وعروضاً حية ونقاشات مثيرة للتفكير تناولت مستقبل تحليلات الأفراد، ومنصات التعلم التكيفية، وتخطيط القوى العاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي — ما منح المشاركين خارطة طريق واضحة لتطبيق استراتيجيات الموارد البشرية القائمة على التكنولوجيا داخل مؤسساتهم.
من بين الرعاة المميزين، برزت شركة معين للموارد البشرية وOdoo كراعين ذهبيين. وقد عرضت Odoo منصتها المتكاملة لإدارة الموارد البشرية ونظام ERP وإدارة الأعمال، المصممة لتمكين المؤسسات السعودية من خلال حلول محلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشارك راتشيت جويل، رئيس المبيعات في Odoo:
"عرضنا كيف تدمج Odoo بسلاسة كامل رحلة الموظف — من التوظيف إلى التعويض المالي إلى متابعة المشاريع — جميعها ضمن منصة واحدة. هذا التصور الشامل، المدعوم بالذكاء الاصطناعي المحلي للتشغيل الآلي الذكي، يمثل مستقبل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، مما يسمح للمؤسسات السعودية بالنمو بسرعة مع الحفاظ على الكفاءة والامتثال."
وأشار Sidh NC، مدير QnA International، منظمة الحدث، قائلاً:
"بينما تسرع المملكة العربية السعودية رحلتها نحو رؤية 2030، تقف قمة HR Tech Saudi كحافز للتحول — موحدة بين السياسات والتكنولوجيا والقيادة لتشكيل مستقبل يزدهر فيه الإنسان والابتكار معاً. هذه المنصة ليست مجرد نقاش حول التغيير، بل قيادة التغيير في المملكة وما بعدها."
وقد تناولت القمة السنوية التاسعة لتقنية الموارد البشرية HR Tech Saudi 2025، بالشراكة مع الراعي البلاتيني Philip Morris Management Services (Middle East) Limited، الاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأفراد لتخطيط القوى العاملة بذكاء، ومسارات التعلم المخصصة، وتكامل نظم الموارد البشرية بما يتماشى مع اللوائح والثقافة السعودية. ومن خلال وضع التكنولوجيا في خدمة الإنسان، أظهرت الفعالية كيف يمكن للتقدم الرقمي أن يعزز العنصر البشري، وليس أن يحل محله، في مستقبل العمل.
