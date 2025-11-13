منتدى المرأة المبدعة في السعودية 2025: التمكين • المشاركة • الاستدامة – نساء يقُدن المبادرات

فريق المنظمين على المسرح خلال حفل جوائز منتدى المرأة المبدعة 2025 في المتحف الوطني السعودي. صورة جماعية لجميع المشاركات اللواتي صعدن إلى المسرح خلال منتدى المرأة المبدعة 2025 لالتقاط لحظة احتفالية مميزة. امرأة تقف في وسط دائرة فنية داخل معرض الإبداع ضمن فعاليات منتدى المرأة المبدعة 2025.

هذا الملتقى يجمع العقول والخبرات بروح الفضول والشجاعة والرغبة في صناعة التغيير الحقيقي. إنه مساحة تتلاقى فيها أصوات متنوعة لتبادل الأفكار والانطلاق نحو مسارات جديدة من التقدم.” — صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

RIYADH, RIYADH PRINCIPALITY, SAUDI ARABIA, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- منتدى المرأة المبدعة في السعودية 2025: التمكين • المشاركة • الاستدامة – نساء يقُدن المبادراتتتشابك الأصوات وتتلاقى الأفكار وتتحول الطموحات إلى واقع.تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، افتُتِح منتدى المرأة المبدعة في السعودية 2025 في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، واختُتم بحفل عشاء وجوائز في المتحف الوطني السعودي.ويُعد المنتدى في نسخته الثانية علامة بارزة في مسيرة المملكة المتطورة، إذ يجسد تلاقي القيادة والإبداع والابتكار. ويعكس شعار هذا العام «التمكين • المشاركة • الاستدامة – نساء يقُدن المبادرات» الرؤية الطموحة للمملكة نحو تعزيز الإبداع والمعرفة ضمن إطار رؤية السعودية 2030.وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة:"هذا الملتقى يجمع العقول والخبرات بروح الفضول والشجاعة والرغبة في صناعة التغيير الحقيقي. إنه مساحة تتلاقى فيها أصوات متنوعة لتتبادل الأفكار وتنطلق منها مسارات جديدة نحو التقدم."القيادة والرؤيةفي قلب هذا الحدث العالمي تقف أولغا بالاكليتس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة المرأة المبدعة، وهي رائدة ثقافية أسست واحدة من أبرز المنصات العالمية المعنية بالقيادة النسائية والإبداع.وقالت بالاكليتس: "يشرفني الترحيب بالنسخة الثانية من المنتدى في المملكة العربية السعودية. وبفضل الدعم الكبير من صاحبة السمو الأميرة نورة، أصبح المنتدى أكثر من مجرد فعالية؛ إنه حركة حية لنساء متحدات بهدف ورسالة."أما ريبيكا ريوفريو، المديرة التنفيذية للمنتدى ورئيسة الجمعية البرلمانية البريطانية للفنون والأزياء والرياضة، فأكدت:"شابات السعودية لا ينتظرن المستقبل – بل يصنعنه اليوم بإبداعهن وشجاعتهن."منتدى للتقدم والتأثيراستضافت جامعة الأميرة نورة – أكبر جامعة نسائية في العالم ومقر مركز القيادات النسائية – أكثر من 500 مشاركة من القيادات التنفيذية وصانعات القرار والفنانات والعالمات والمبدعات، تحت هدف مشترك هو القيادة بروح المسؤولية وإحداث تأثير عالمي ملموس.وخلال ثلاثة أيام، تناول المنتدى محاور الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال والدبلوماسية الثقافية، مؤكداً أن القيادة المستندة إلى الإبداع قادرة على إعادة تشكيل مستقبل العالم.قيادات نسائية من العالمرحب منتدى هذا العام بمجموعة استثنائية من النساء اللواتي شكَّلن الصناعات وألهمن التغيير عبر القارات. ومن بينهن: غلوريا آي، مؤسسة iAsk Media & Capital؛ كيرا تشابلن، رائدة أعمال ومدافعة عن التمكين؛ الدكتورة أرادهانا كهوالا، الرئيس التنفيذي لشركة Aptamind Partners؛ كريستينا كورب، مؤسسة SPACE for a Better World؛ مارثا فينس، مخرجة فنية وفنانة رقمية؛ الدكتورة جين ليونارد، رائدة أعمال في المجال الطبي؛ والسيدة المحترمة إيسلي أوليفا ساليناس، رئيسة مجلس إدارة منصة المرأة المبدعة.وشملت الأصوات المميزة الأخرى: الدكتورة سيلفيا تيريكي، إيليجانا فافان، الأميرة كاترينا من صربيا، الأميرة صوفيا فولكونسكي، الدكتورة فيرجينيا ريفيرا، لورا تيم، فيولا إدوارد، ليز بيركنز، وصاحبة الجلالة الملكية أولوري أدرونكي أدميلوي-أوغونوسي، مؤسسة أسبوع أزياء إفريقيا في لندن ونيجيريا.ومن المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، شارك عدد من الشخصيات البارزة، من بينهنّ الدكتورة بسمة البحيران (مركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية)، وصاحبة السموالأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان (مجتمع أيون)، وصاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (جمعية محور الحركة الرياضي)، ومعالي الدكتورة سوزان اليحيى (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، والدكتورة أمل العبدالجبار (وزارة الثقافة)، والمهندسة نوف عبدالغني (المشتري الرئيس). وقد جسّدن معًا روح المملكة الديناميكية — التي تجمع بين الأصالة والابتكار والتحوّل.شراكات تصنع المستقبلوراء كل مبادرة تحوّلية شبكة من الشركاء ذوي الرؤية الثاقبة. وقد استند نجاح المنتدى إلى تحالف استثنائي من المؤسسات والمنظمات التي كرّست جهودها لتمكين المرأة وتعزيز الاستدامة.الشركاء الاستراتيجيون شملوا كلًّا من: البنك العربي الوطني، ومركز القيادات النسائية، ووزارة الثقافة، وجمعية المرأة والطاقة، وأمانة منطقة الرياض.أما الشركاء البلاتينيوم فكانوا: ركن التبادل الإبداعي، والمشتل، ومطعم موريني، وفندق جريد.وضمّت قائمة الشركاء الذهبيين: DHL إكسبريس السعودية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند، وشركة لوسِد موتورز، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المشتري الرئيس، وقاعة نيارة للاحتفالات و المؤتمرات.وجاءت شركة الفنار بوصفها الشريك الفضي، والجمعية السعودية للنباتات بوصفها شريك المعرفة، في حين كانت جمعية حرفة هي الشريك الخيري.شكلت هذه الشراكات جسرًا يربط بين الابتكار والتراث والتواصل الإنساني — جوهر رسالة المنتدى الحقيقية.أمسية الإبداع في المتحف الوطنيفي السادس من نوفمبر، أُضيئت قاعات المتحف الوطني بألوان الكهرمان لتستقبل أمسية حفل العشاء والجوائز التي كرمت النساء المبدعات اللواتي أسهمن في بناء مستقبل الثقافة والصناعة.تخلل الحفل عروض فنية بمشاركة كيري فوج (سوبرانو)، أولغا بالاكليتس (عازفة بيانو)، مارا غالياتزي (باليه)، صوفيا باتساليديس (فنانة بوب)، وميرنا ناصر (مطربة سعودية)، في أمسية مزجت الفن بالمشاعر في تناغم جميل.وقالت الأميرة نورة في كلمتها: "الليلة نحتفل بالإبداع والتعاون والهدف المشترك. إنها لحظة نكرم فيها الشجاعة والخيال، ونؤكد أن الفكر عندما يقترن بالفعل يصنع إنجازات خالدة."الفن إرث دائماختُتم المنتدى بمعرض الفن والإبداع النسائي الذي نظم بإشراف رافاييل بورزيتسكي وبرعاية DHL السعودية، مستلهماً مبادرة وزارة الثقافة لعام الحرف اليدوية.وشارك في المعرض فنانون من حول العالم، بينهم: عايدة مراد وصولة سليمانوفا وصوفيا كاتشاباجليا وإليسا إنسوا وفاطمة النمر وأوليفيا دابوفيل، حيث خصصت عائدات المعرض لدعم جمعية حرفة في الرياض.عن منصة المرأة المبدعةتأسست منصة المرأة المبدعة في عام 2016 في المملكة المتحدة على يد أولغا بالاكليتس، وقد نمت لتصبح واحدة من أبرز الشبكات الدولية للقيادات النسائية والمبدعات ورائدات الأعمال في أكثر من 50 دولة حول العالم. ومن خلال ربط الأعمال والفنون والأكاديميا، تُتيح المنصة الفرصة للمبتكرين وقادة الفكر لإعادة تعريف الإبداع والقيادة على الصعيد العالمي.وبصفتها مجتمعًا حيًا ملهمًا، تعمل المنصة على تعزيز الإرشاد والابتكار والتعاون — ممكّنة النساء ليس فقط من القيادة، بل ومن إحداث التحوّل.

