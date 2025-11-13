SALESmanago nomina Phil Draper amministratore delegato per guidare l'innovazione nel martech
Draper entra a far parte dell'azienda dopo aver trascorso oltre un decennio in DotDigital, ricoprendo ruoli quali CMO e Direttore Generale EMEA.ROME, ITALY, November 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- SALESmanago, la piattaforma leader nel settore dell'engagement basata sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi la nomina di Phil Draper a nuovo amministratore delegato. Draper guiderà l'espansione internazionale e la crescita dell'azienda in Polonia, dove è stata fondata. Promuoverà inoltre lo sviluppo delle sue competenze nell’ambito dell’intelligenza artificiale, rafforzando la posizione di SALESmanago come leader nel coinvolgimento dei clienti nel mercato medio e dell'e-commerce.
Draper entra a far parte di SALESmanago con una comprovata esperienza nell’ottimizzazione dell'automazione del marketing e del coinvolgimento dei clienti. Più recentemente, ha guidato la divisione EMEA di DotDigital, che comprende tutti i team commerciali, di marketing e di servizi professionali, contribuendo a far crescere l'azienda e raggiungendo oltre 90 milioni di dollari di ARR attraverso una crescita organica e acquisizioni strategiche. La sua vasta esperienza nell'e-commerce, nella tecnologia di marketing e nelle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, lo rende la persona ideale per accelerare la crescita globale di SALESmanago e sbloccare nuove opportunità per i suoi clienti.
“SALESmanago ha costruito solide fondamenta attraverso un’espansione strategica e io sto entrando a far parte dell'azienda in un momento in cui possiamo accelerare questo slancio a livello locale e globale, aiutando i marchi non solo a coinvolgere e convertire i clienti in modo più efficace, ma anche a trasformare ogni interazione in un reale valore commerciale”, ha commentato Draper. “Il mio obiettivo sarà quello di promuovere la crescita, espandere le capacità dell'intelligenza artificiale e garantire che ogni punto di contatto con il cliente abbia un impatto misurabile, ridefinendo in maniera definitiva ciò che le aziende possono ottenere con un coinvolgimento basato sui dati.”
Sotto la guida di Draper, SALESmanago espanderà la sua Lifecycle Engagement Platform, che unisce marketing, vendite e assistenza clienti in un unico ecosistema basato sull'intelligenza artificiale. Con oltre 3.600 clienti in tutto il mondo, la piattaforma consente ai marchi di coinvolgere, convertire e fidelizzare i clienti creando esperienze personalizzate in ogni fase del percorso del cliente, trasformando ogni interazione in un impatto commerciale misurabile. Draper promuoverà inoltre la crescita della piattaforma, basandosi sulle integrazioni esistenti con le principali piattaforme di e-commerce e fornitori di servizi di messaggistica, tra cui Shopify, PrestaShop, BigCommerce, Magento, WooCommerce, Shoper e WhatsApp, aiutando i marchi a offrire esperienze fluide e basate su dati forniti attraverso i canali online.
Mark Deed, direttore degli investimenti di Perwyn, ha dichiarato: "SALESmanago è un leader affermato nel settore dell'engagement dei clienti basato sull'intelligenza artificiale, che elabora ogni giorno oltre 12 miliardi di interazioni con più di 160 milioni di utenti. Phil apporta una vasta esperienza nella scalabilità delle attività SaaS internazionali e nella promozione dell'eccellenza commerciale, il che lo rende la persona ideale per guidare l'azienda nella prossima fase di crescita strategica. Sotto la sua guida, l'azienda continuerà ad espandere la propria presenza a livello locale e globale, migliorando le proprie capacità nel campo dell’intelligenza artificiale e rafforzando la propria posizione di piattaforma di riferimento sul mercato."
John Messamore, cofondatore e socio amministratore di SilverTree Equity, ha aggiunto: "SALESmanago vanta un enorme vantaggio in termini di dimensioni e dati, ottimizzando 2 miliardi di transazioni di traffico web giornaliero e contribuendo a generare oltre 10 miliardi di euro di GMV annuo. Nelle ultime settimane, l'azienda ha lanciato funzionalità di intelligenza artificiale rivoluzionarie che sfruttano il suo enorme set di dati proprietario per ottenere risultati per i clienti in modi che fino a pochi mesi fa erano impossibili. Phil è un leader eccezionale con una visione vincente che consente ai clienti di sfruttare senza sforzo il valore delle nostre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di nuova generazione."
Brian Plackis Cheng, che ha guidato SALESmanago dall'aprile 2024 e ha guidato l'azienda in un periodo di significativa espansione strategica, comprese le acquisizioni di Leadoo e Thulium, lascerà l'azienda dopo un periodo di transizione.
Informazioni su SALESmanago
SALESmanago è un'azienda europea SaaS che offre una piattaforma completa per il coinvolgimento del ciclo di vita, creata per i team di marketing e-commerce.. Scelta da oltre 3.600 medie imprese in tutto il mondo, tra cui Victoria's Secret, iSpot, Orbico, Vobis, Porta, Savicki, Pitbull, Würth, Vox e 4F, SALESmanago aiuta i marchi ad acquisire, convertire, coinvolgere e fidelizzare i clienti grazie a una personalizzazione approfondita basata sull'intelligenza artificiale e percorsi cliente organizzati.
A seguito dell'acquisizione di Leadoo e Thulium, SALESmanago ha rafforzato la propria posizione di piattaforma con funzionalità di personalizzazione, marketing conversazionale e un contact center omnicanale, migliorando ulteriormente il modo in cui i marchi B2C e B2B coinvolgono e fidelizzano il proprio pubblico.
Maggiori informazioni su salesmanago.com
