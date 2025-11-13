SALESmanago ernennt Phil Draper zum CEO, um MarTech-Innovationen sowie das globale Wachstum voranzutreiben

Phil Draper, CEO at SALESmanago

Draper bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung bei DotDigital mit sich, wo er CMO und General Manager EMEA war.

BERLIN, GERMANY, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , die führende KI-gestützte Lifecycle-Engagement-Plattform, gab heute die Ernennung von Phil Draper zum neuen Chief Executive Officer bekannt. Draper wird die internationale Expansion und das Wachstum des Unternehmens in Polen, wo es gegründet wurde, leiten. Außerdem wird er die Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten der Plattform vorantreiben und damit die Position von SALESmanago als Marktführer im Bereich Kundenbindung im Mittelstand und E-Commerce stärken.Draper kommt mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Marketingautomatisierung und Kundenbindung zu SALESmanago. Zuletzt leitete er die EMEA-Abteilung von DotDigital, die alle Teams für Vertrieb, Marketing und professionelle Dienstleistungen umfasst, und trug wesentlich dazu bei, das Geschäft durch organisches Wachstum sowie strategische Akquisitionen auf über 90 Millionen US-Dollar ARR auszubauen. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen E-Commerce, Marketingtechnologie und KI-gesteuerte Lösungen ist er in der Lage, das globale Wachstum von SALESmanago zu beschleunigen und neue Möglichkeiten für dessen Kunden zu erschließen.„SALESmanago hat durch strategische Expansion eine starke Grundlage geschaffen, und ich komme zu einem Zeitpunkt hinzu, an dem wir diese Dynamik lokal und global beschleunigen können, um Marken dabei zu helfen, Kunden nicht nur effektiver anzusprechen und zu konvertieren, sondern auch jede Interaktion in echten Geschäftswert umzuwandeln“, kommentierte Draper. „Mein Fokus wird darauf liegen, das Firmenswachstum voranzutreiben, die KI-Fähigkeiten zu erweitern und sicherzustellen, dass jeder Kundenkontaktpunkt messbare Auswirkungen hat – um letztendlich neu zu definieren, was Unternehmen mit datengesteuertem Kundeninteraktionen erreichen können.“Unter der Führung von Draper wird SALESmanago seine Lifecycle Engagement Platform ausbauen, die Marketing, Vertrieb und Kundenservice in einem einzigen KI-gestützten Ökosystem vereint. Die Plattform bedient weltweit über 3.600 Kunden und ermöglicht es Marken, Kunden zu gewinnen, zu konvertieren und zu binden, indem sie personalisierte Erlebnisse in jeder Phase der Customer Journey orchestriert und jede Interaktion in messbare Geschäftsergebnisse umwandelt. Draper wird zudem das Wachstum der Plattform vorantreiben, indem er auf bestehenden Integrationen mit wichtigen E-Commerce-Plattformen und Messaging-Anbietern – darunter Shopify, PrestaShop, BigCommerce, Magento, WooCommerce, Shoper und WhatsApp – aufbaut und Unternehmen noch besser dabei unterstützt, nahtlose, datengesteuerte Kundenerlebnisse über alle Onlinekanäle hinweg zu schaffen.Mark Deed, Investment Director bei Perwyn, sagte: „SALESmanago ist ein etablierter Marktführer im Bereich KI-gestützte Kundenbindung und ermöglicht täglich über 12 Milliarden Kundeninteraktionen von mehr als 160 Millionen Verbrauchern. Phil bringt umfangreiche Erfahrung in der Skalierung internationaler SaaS-Unternehmen und der Förderung kommerzieller Exzellenz mit und ist damit bestens positioniert, um die nächste Phase des strategischen Wachstums zu leiten. Unter seiner Führung wird das Unternehmen seine lokale und globale Präsenz weiter ausbauen, seine KI-Fähigkeiten verbessern und seine Position als marktbestimmende Plattform stärken.“John Messamore, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von SilverTree Equity, fügte hinzu: „SALESmanago verfügt über einen enormen Größen- und Datenvorteil, optimiert täglich 2 Milliarden Web-Sitzungen und trägt dazu bei, einen jährlichen Bruttowarenumsatz von mehr als 10 Milliarden Euro zu generieren. In den letzten Wochen hat das Unternehmen bahnbrechende agentenbasierte KI-Funktionen eingeführt, die dessen riesige proprietäre Datensätze nutzen, um Kundenergebnisse auf eine Weise zu erzielen, die noch vor wenigen Monaten undenkbar war. Phil ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit einer erfolgreichen Vision, die es Kunden ermöglicht, mühelos den Wert unserer KI-Funktionen der nächsten Generation zu erschließen.“Brian Plackis Cheng, der seit April 2024 SALESmanago geleitet und das Unternehmen durch eine Phase bedeutender strategischer Expansion geführt hat, darunter die Übernahmen von Leadoo und Thulium, wird das Unternehmen nach einer Übergangsphase verlassen.- ENDE -Über SALESmanagoSALESmanago ist ein europäisches SaaS-Unternehmen, das eine umfassende Lifecycle-Engagement-Plattform für digital orientierte E-Commerce-Marketingteams anbietet. SALESmanago genießt das Vertrauen von mehr als 3.600 mittelständischen Unternehmen weltweit – darunter Victoria's Secret, iSpot, Orbico, Vobis, Porta, Savicki, Pitbull, Würth, Vox, 4F – und unterstützt Firmen dabei, Kunden zu gewinnen, zu konvertieren, zu binden und zu halten – mithilfe einer tiefgreifenden KI-gestützten Personalisierung und orchestrierten Customer Journeys.Nach der Übernahme von Leadoo und Thulium hat SALESmanago seine Plattform mit Personalisierungs- und Konversationsmarketing-Funktionen sowie einem Omnichannel-Kontaktcenter gestärkt und damit die Möglichkeiten von B2C- und B2B-Marken zur Kundengewinnung und -bindung weiter verbessert.Mehr Informationen finden Sie unter salesmanago.com

