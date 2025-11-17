TEMEL Planen stellt hochwertige Gelenkarmmarkisen – maßgeschneiderter Sonnenschutz für Terrasse, Balkon & Gastronomie

WIEN, AUSTRIA, November 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Wiener Spezialfirma TEMEL Planen KG erweitert ihr Portfolio im Bereich Sonnenschutz mit einer hochwertigen Lösung: der Gelenkarm­markise. Dieses Produkt richtet sich gleichermaßen an anspruchsvolle Privatkunden wie an gewerbliche Nutzer – insbesondere aus Gastronomie und Hotellerie – und verbindet technisches Know-how mit elegantem Design.Maßanfertigung für individuelle AnforderungenJede Gelenkarm­markise wird bei TEMEL Planen nach Maß gefertigt und exakt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst – sei es auf einer Terrasse, einem Balkon oder in einem Außenbereich eines Gastronomiebetriebes. Damit erfüllt TEMEL Planen sowohl funktionale wie ästhetische Anforderungen: optimaler Sonnenschutz kombiniert mit hochwertigen Materialien und präziser Verarbeitung.Technik und Design in perfekter HarmonieDie Gelenkarm­markisen zeichnen sich durch robuste Gelenkarme aus, die das Markisentuch effizient ausfahren und einholen. In einem informativen Leitfaden erläutert TEMEL Planen die Vorteile dieser Bauweise und hebt hervor, wie sich diese Lösungen von etwa Kassetten­markisen unterscheiden. Der Kunde erhält also nicht einfach Sonnenschutz, sondern eine durchdachte Lösung, die flexibel, langlebig und optisch ansprechend ist.Ideal für Gastronomie & AußenbereicheInsbesondere für Gastronomie- und Hotelbetriebe bietet die Gelenkarm­markise exzellente Einsatzmöglichkeiten: Außenbereiche wie Schanigärten oder Terrassen profitieren von wetterrobuster Beschattung, die Gästen Komfort, Schatten und Schutz – bei Sonne oder leichtem Regen – bietet. Diese Art von Markise trägt wesentlich zur Atmosphäre und Aufenthaltsqualität im Außenbereich bei.Qualität „Made in Wien“ – Handwerk mit TraditionTEMEL Planen steht für handwerkliche Präzision und individuelle Beratung. In eigener Konfektion werden Planen und Beschattungssysteme gefertigt, wobei Kundenwünsche von der Stoffwahl bis zur Montage berücksichtigt werden.Dabei wird großer Wert auf langlebige Materialien und sorgfältige Montage gelegt – Voraussetzungen für eine zuverlässige Nutzung und hohe Lebensdauer.Vielseitigkeit & GestaltungsfreiheitOb Farbe, Muster, Stoffqualität oder Ausführung – die Gelenkarm­markise lässt viel Gestaltungsfreiheit. So lässt sich die Lösung harmonisch in das architektonische Gesamtbild einfügen und zugleich exakt an die Nutzungsanforderungen anpassen. Die Kombination aus Funktion und Ästhetik macht die Markise zu einem echten Mehrwert für Zuhause oder das Gastgewerbe.Service & Beratung – von der Planung bis zur MontageTEMEL Planen begleitet seine Kunden von der ersten Beratung über die Planung bis zur fachgerechten Montage. Dank der langjährigen Erfahrung im Bereich Sonnenschutzlösungen kann das Unternehmen auch anspruchsvolle Anforderungen sicher umsetzen. Für Gewerbeobjekte bietet TEMEL Planen umfassende Komplettlösungen – inklusive individueller Anpassung und maßgefertigter Systeme.FazitOb Terrasse, Balkon oder Gastronomie­Außenbereich – mit der Gelenkarm­markise von TEMEL Planen erhalten Kunden einen hochwertigen, maßgeschneiderten Sonnenschutz, der Technik, Design und Service optimal verbindet. Besonders im gewerblichen Umfeld zeigt sich: Außenflächen werden nicht nur beschattet, sondern als hochwertiger Aufenthaltsort gestaltet. TEMEL Planen beweist damit erneut, dass individuelle, handwerklich hochwertige Außenraum­Beschattung mehr ist als nur Funktion – sie ist auch Stil und Qualität.

