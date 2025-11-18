TEMEL Planen KG erweitert Angebot an Outdoor-Lösungen für Gastronomie- und Hotelleriebetriebe

WIEN, AUSTRIA, November 18, 2025 / EINPresswire.com / --Die Anforderungen an Außenbereiche in der österreichischen Gastronomie verändern sich. Viele Betriebe investieren verstärkt in wetterunabhängige Nutzungskonzepte, um Flächen effizienter einzusetzen und Gästen ganzjährig Aufenthaltsqualität zu bieten. Vor diesem Hintergrund berichtet die TEMEL Planen KG aus Wien über die Weiterentwicklung ihrer maßgefertigten Outdoor-Lösungen für Gastronomie, Hotellerie und Eventflächen.Das Unternehmen arbeitet seit über drei Jahrzehnten im Bereich textiler Überdachungen und beschattender Systemlösungen und hat in dieser Zeit zahlreiche Projekte in Österreich umgesetzt. Auftraggeber stammen aus unterschiedlichen Branchen, darunter Gastronomiebetriebe, Hotels, Markenunternehmen sowie öffentliche Einrichtungen.Breites Spektrum an realisierten Projekten in ganz ÖsterreichTEMEL Planen KG verweist auf eine Vielzahl an installierten Anlagen in verschiedenen Größenordnungen. Zu den Auftraggebern zählen private wie gewerbliche Unternehmen, darunter Gastronomiebetriebe, Hotelstandorte, Veranstaltungsflächen sowie Freizeit- und Erholungsbetriebe.Die Bandbreite zeigt, dass individuelle Outdoor-Konzepte für viele Branchen an Bedeutung gewinnen – unabhängig von Größe, Standort oder Nutzungsart.Aktuelle Entwicklungen im Bereich maßgeschneiderter Outdoor-LösungenMaßgefertigte Systeme wie Pergolen, Lamellendächer, textile Überdachungen oder ergänzende Seitenelemente werden zunehmend nachgefragt, da sie eine flexible Nutzung von Außenflächen ermöglichen. Für viele Betriebe spielen Aspekte wie:- wetterunabhängige Nutzung,- planbare Kapazitäten,- gestalterische Integration in bestehende Architektur,- sowie betriebliche Effizienzeine zentrale Rolle.TEMEL Planen KG berichtet, dass Projekte stets mit einer Begehung und Bedarfserhebung beginnen. Basierend darauf werden technische Varianten, Materialien und Ausführungsformen abgestimmt. Zu den verfügbaren Systemen gehören u. a.:- Pergolen mit Aluminiumstruktur- Lamellendächer mit motorisierter Steuerung- Faltdachsysteme- textile Überdachungen in unterschiedlichen Konstruktionsarten- ergänzende Seitenelemente wie Glaswände oder Screens- optionale Ausstattung wie Beleuchtung oder HeizmoduleAblauf der ProjektumsetzungLaut Unternehmen umfasst der interne Prozess:1. Beratung und Analyse der örtlichen Gegebenheiten2. technische Planung3. Angebotserstellung4. maßgefertigte Produktion5. Montage durch eigene Teams6. optionale WartungDiese Vorgehensweise soll gewährleisten, dass Outdoor-Lösungen sowohl funktional als auch gestalterisch auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.AnwendungsbereicheDie Systeme kommen in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz, darunter:- Gastronomie und Cafés- Hotellerie und Wellnessbereiche- Rooftop-Locations- Event- und Veranstaltungsflächen- Freizeit- und Erholungszentren- Handelsflächen und InnenhöfeDie Projekte reichen von kleineren Installationen bis hin zu großflächigen Outdoor-Bereichen.Über TEMEL Planen KGDie TEMEL Planen KG ist ein Wiener Familienunternehmen in zweiter Generation und spezialisiert auf maßgefertigte Outdoor-Lösungen für gewerbliche Kunden. Der Betrieb entwickelt und realisiert Pergolen, Faltdächer, Lamellendächer sowie textile Überdachungen mit Fokus auf Qualität und langlebige Materialien. Die Projekte werden vollständig im eigenen Haus geplant, produziert und montiert.

