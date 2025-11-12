Holiday Inn Ixtapa lanza promociones exclusivas en reservas directas

Promociones de temporada en Holiday Inn Resort Ixtapa.

Holiday Inn Ixtapa ofrece promociones exclusivas y beneficios especiales para huéspedes que realicen su reserva directa en el resort.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, November 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Este otoño, el Holiday Inn Ixtapa promueve reservaciones con tarifas preferenciales y ventajas exclusivas para quienes aparten habitaciones directamente en sus canales de contacto.

Los hoteles en Ixtapa arrancan otoño con beneficios en reservas directas

Ixtapa es uno de los destinos de playa más deseados del país, y en esta temporada, el Holiday Inn Ixtapa All Inclusive Resort celebra con promociones diseñadas para los viajeros, con el confort y servicio personalizado que quieren recibir.

El resort inicia el otoño con descuentos especiales, beneficios adicionales y experiencias todo incluido.

Los huéspedes ya pueden disfrutar de tarifas preferenciales, mejoras de habitación sujetas a disponibilidad y paquetes de hotel todo incluido. El objetivo es premiar la confianza de quienes eligen reservar sin intermediarios, asegurando atención personalizada desde el primer clic o llamada.

Holiday Inn Ixtapa, ideal para bodas y escapadas de fin de semana

Entre el sonido del mar y el confort de sus suites, el Holiday Inn Ixtapa es el refugio perfecto para una escapada que combina descanso, gastronomía y paisajes inolvidables frente al Pacífico.

Ubicado en la playa de El Palmar, considerada una de las costas certificadas más largas y limpias de México, el hotel se distingue por contar 431 habitaciones que incluyen opciones frente al mar, jardín o villas junto a la alberca.

Su atención al detalle y el encanto de sus espacios lo llevaron a recibir el Wedding Awards 2024 en la categoría Wedding Venue, un reconocimiento que reafirma al Holiday Inn Ixtapa como uno de los destinos más codiciados para celebrar bodas y eventos.

¿Cómo acceder a las promociones?

A diferencia de las ofertas que circulan en agencias o plataformas digitales, las promociones de Holiday Inn Ixtapa durante esta edición solo están disponibles al realizar la reserva por contacto directo.

Holiday Inn Resort Ixtapa presenta dos atractivas promociones para cerrar el año con experiencias únicas frente al mar.

Por un lado, “HoHo Holidays” invita a disfrutar del espíritu decembrino con un plan todo incluido y 6 meses sin intereses, además de early check-in con brazalete all Inclusive desde la llegada. Esta promoción es válida para viajar del 19 al 29 de diciembre de 2025.

Asimismo, durante noviembre, las familias podrán aprovechar la promoción de niños gratis, que ofrece hospedaje para niños sin costo, hasta 20% de descuento en la tarifa y los mismos beneficios de early check-in, ideal para unas vacaciones familiares en uno de los all inclusive resorts Ixtapa más emblemáticos. Esta oferta aplica para estancias del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025.

Ambas promociones son válidas al reservar vía telefónica al número +52 55 8526 2018, mencionando el código de promoción IXUXY para acceder a los beneficios exclusivos.

Para los viajeros frecuentes, el programa IHG One Rewards también brinda puntos y beneficios adicionales, lo que convierte esta promoción en una oportunidad doble para disfrutar y acumular recompensas.

