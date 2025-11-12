Día de Muertos y Navidad: Las temporadas que impulsan el turismo en la CDMX

La Ciudad de México se llena de color y tradición durante las celebraciones de Día de Muertos y Navidad.

Del Día de Muertos a la Navidad, la CDMX vive su temporada más vibrante, atrayendo turistas nacionales e internacionales con su riqueza cultural y festiva.

MEXICO CITY, MEXICO, November 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Encontrar un hotel en Polanco en la CDMX se vuelve una de las opciones más codiciadas en las fechas de Día de Muertos y Navidad, cuando la capital despliega su mejor carta turística.

Durante esas temporadas, la Ciudad de México atrae flujos elevados de visitantes con experiencias culturales exclusivas, incrementando la ocupación hotelera y alcanzando derramas económicas significativas.

Turismo en Día de Muertos: Tradición con impacto económico

La celebración del Día de Muertos, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, moviliza masas de turistas. En 2024 las festividades proyectaron una derrama de más de 25,000 millones de pesos para el país.

Solo en la CDMX, el Gran Desfile de Día de Muertos 2024 congregó a más de 1.3 millones de personas en las principales avenidas de la capital, entre locales y visitantes nacionales e internacionales.

Según la Secretaría de Turismo, este tipo de eventos genera una derrama económica superior a los 4,000 millones de pesos en hospedaje, gastronomía, transporte y actividades culturales. Con un gasto promedio que ronda los $4,500 pesos diarios para visitantes nacionales y supera los $20,000 en el caso de los extranjeros de alto perfil.

Estas manifestaciones culturales no solo atraen público masivo, sino que también elevan la demanda por hospedaje de lujo, tours privados, experiencias gastronómicas premium y espectáculos exclusivos.

Navidad en la CDMX: Estacionalidad urbana de alto valor

En el Reporte Pulso del Consumidor Mexicano-Navidad 2023 del TEC de Monterrey, se señala que la celebración de eventos como Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos generó una derrama económica de cerca de 600,000 millones de pesos en el sector terciario en México.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) proyectó que en las festividades de fin de año 2024 el gasto navideño en México alcanzaría 560,800 millones de pesos, lo que representaría un aumento del 8.6% respecto al año anterior.

En ese escenario, se espera que muchos rubros relacionados al turismo (hospitalidad, transporte, entretenimiento) contribuyan significativamente al gasto total en 2025. Sin perder de vista que estos ascensos se relacionan con la alta actividad nacional e internacional en fechas clave.

Tendencias que impulsan Día de Muertos y Navidad

Un hecho que vale la pena considerar es que el turismo en días navideños tiende a beneficiarse del turismo corporativo, eventos culturales de fin de año y la demanda de estancias prolongadas.

En la capital, el concepto de hotel en la Ciudad de México se redefine hacia experiencias que combinan lujo y autenticidad. A la par, la ciudad se ilumina con conciertos, ferias navideñas y espectáculos únicos, generando una atmósfera festiva que mantiene al máximo la ocupación de los hoteles más distinguidos de Polanco.

Las temporadas de Día de Muertos y Navidad no solo representan picos de visitantes, hacen que la CDMX se observe como un destino cosmopolita, cultural y rentable.

Quienes buscan experiencias únicas con alto valor encuentran en estas fechas un pretexto ideal para hospedarse en un hotel en la CDMX. Lo mejor del lujo, la cultura y la conectividad coinciden precisamente cuando la capital brilla con su mejor luz.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.