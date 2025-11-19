Guadalajara brilló en noviembre: Recibió a más de 10 mil profesionales del turismo durante ITB Américas

ITB Américas 2025 posicionó a Guadalajara como uno de los destinos líderes en turismo de negocios.

Con más de 10 mil asistentes, ITB Américas 2025 posicionó a Guadalajara como referente clave del turismo en Latinoamérica.

MEXICO CITY, MEXICO, November 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Del 10 al 12 de noviembre de 2025, Guadalajara fue sede de la primera edición de ITB Américas, la feria de turismo más importante del mundo. Esta cita internacional reunió a más de 10 mil profesionales del sector.

Cada hotel en Guadalajara dio lo mejor de su servicio para recibir a visitantes, inversionistas y líderes del turismo mundial.

El evento se consolidó como una plataforma global para el turismo en América Latina.

ITB Américas 2025 marcó un antes y un después para la industria turística de la región. Con el respaldo del grupo alemán Messe Berlin, organizador de la reconocida ITB Berlín, la nueva edición en México buscó colocar a Guadalajara como el punto de encuentro entre compradores, destinos y proveedores de todo el continente.

La feria contó con más de 1,200 expositores de 60 países y un programa de conferencias especializado en sostenibilidad, innovación digital y tendencias post-pandemia.

Su formato híbrido permitió que los visitantes asistieran tanto a reuniones presenciales como a experiencias tecnológicas, reflejando la evolución de los grandes foros turísticos.

Hoteles y servicios de lujo recibieron al turismo internacional

Con una fuerte infraestructura hotelera, Guadalajara se posicionó como una de las ciudades con mayor capacidad para recibir eventos internacionales como este y otros de diversas industrias, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2025.

Según datos del Sistema Datatur de la Secretaría de Turismo de Jalisco, el estado registró casi 79 mil habitaciones en hoteles de 1 a 5 estrellas, concentrando una parte importante en la zona metropolitana.

Esta oferta diversificada de alojamiento ejecutivo y espacios de lujo reforzó la capacidad de la ciudad para atender a los más de 10 mil asistentes durante ITB Américas 2025.

Entre las opciones más destacadas figuró el hotel Presidente InterContinental Guadalajara, reconocido por su ubicación en el corazón de la ciudad, su atractivo gastronómico y sus salones y espacios para eventos MICE.

En Guadalajara, el hotel InterContinental marcó pauta en la hospitalidad para viajeros de negocios. Su enfoque en sostenibilidad y en la formación de talento local evidenció una nueva visión que fortaleció el turismo de alto nivel y generó valor económico para la ciudad.

Un evento con impacto económico y proyección internacional

El Comité Organizador de ITB Américas estimó que la feria dejara una derrama económica superior a los 350 millones de pesos durante los tres días del evento, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y de transporte.

Además, la exposición buscó fortalecer las relaciones comerciales entre América y Europa, generando oportunidades para destinos emergentes y empresas de servicios turísticos.

“Guadalajara es una ciudad moderna, con infraestructura de clase mundial y un ecosistema empresarial que impulsa la innovación en turismo”, señaló la Secretaría de Turismo de Jalisco al anunciar la sede.

Guadalajara ofreció más que congresos: conexiones de alto perfil

La elección de Guadalajara como anfitriona de ITB Américas confirmó su liderazgo como capital del turismo de negocios en México.

Su conectividad aérea con más de 50 destinos nacionales e internacionales, sumada a sus recintos de primer nivel, la convirtió en el destino perfecto para la colaboración y el intercambio profesional.

