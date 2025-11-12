Imagry und Carguru starten autonomes Mobilitätsprojekt für öffentlichen Nahverkehr in Europa

Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu sichererer, umweltfreundlicherer und technologisch fortschrittlicherer Mobilität.” — Viktors Valainis, Minister of Economics of the Republic of Latvia

SAN JOSE, CA, UNITED STATES, November 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Imagry, ein Anbieter von Echtzeit-KI, die Maschinen in der physischen Welt steuert, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Carguru, Lettlands führendem Carsharing-Dienst, bekannt. Gemeinsam werden die Unternehmen Imagry’s erprobte KI-basierte Technologie für autonomes Fahren in Personentransportfahrzeuge integrieren, um RoboShuttles zu entwickeln, die der wachsenden Nachfrage nach sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen Transportangeboten im öffentlichen Nahverkehr in Europa gerecht werden.• L4-fähige RoboShuttles transportieren Passagiere in Lettland vom Flughafen Riga zum Freiheitsdenkmal und zurück• Erster kommerzieller autonomer Ride-Hailing-Service in der baltischen Region Europas• Unterstützt vom Wirtschaftsministerium der Republik Lettland legt dieses Projekt die rechtlichen, technischen und betrieblichen Grundlagen für den zukünftigen Einsatz fahrerloser autonomer Fahrzeuge.Diese Initiative verfolgt vier strategische Hauptziele:• Verkehrssicherheit: Reduzierung von Unfällen, die durch menschliches Versagen verursacht werden, um bis zu 90 %• Verbesserung des öffentlichen Verkehrs: Überwindung des Mangels an Busfahrern und Senkung der Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Servicequalität, um mehr Menschen dazu zu bewegen, öffentliche Verkehrsmittel, statt Privatfahrzeuge zu nutzen• Nachhaltigkeit: Senkung der CO₂-Emissionen und Verkehrsüberlastung durch gemeinsam genutzte Elektromobilität• Wirtschaftswachstum: Anziehung von Investitionen, Schaffung von Hightech-Arbeitsplätzen und Positionierung Lettlands als führendes Land in der europäischen MobilitätsinnovationDie erste Implementierung basiert auf einem elektrisch betriebenen Fahrzeug mit Platz für bis zu drei Passagiere. Die Strecke umfasst 9,8 Kilometer auf öffentlichen Straßen mit Mischverkehr und befördert Passagiere zwischen dem Flughafen Riga und dem Freiheitsdenkmal. Mit Imagry’s ausgezeichneter, KI-gestützter Perception-, Motion-Planning- und Vehicle-Control-Software ermöglichen die Fahrzeuge einen HD-Mapless, ortsunabhängigen, fahrerlosen Betrieb, der schnell einsetzbar und leicht skalierbar ist...In der Endphase der Implementierung, die für 2027 geplant ist, werden die Carguru-RoboShuttles erweitert, um über eine spezielle App buchbare, kostenpflichtige Fahrten zu jedem Ziel zu ermöglichen.„Lettland wird eines der ersten Länder Europas, das ein autonomes öffentliches Verkehrsprojekt umsetzt. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu sichererer, umweltfreundlicherer und technologisch fortschrittlicherer Mobilität. Das Projekt macht nicht nur das tägliche Leben der Bürger bequemer, sondern eröffnet auch neue Chancen für unsere Wirtschaft und Forschungslandschaft und stärkt Lettlands Position auf der europäischen Innovationskarte“, sagte Viktors Valainis, Wirtschaftsminister der Republik Lettland.„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein – nicht nur für Carguru, sondern für das gesamte Mobilitätsökosystem in Lettland und im Baltikum“, erklärte Vladimirs Reskājs, Gründer und CEO von Carguru. „Durch die Kombination von Cargur‘s Erfahrung in nachhaltiger geteilter Mobilität mit Imagry’s modernster autonomer Fahrtechnologie machen wir einen großen Schritt in Richtung sichererer, umweltfreundlicherer und zugänglicherer Verkehrslösungen. Dieses Projekt zeigt, dass Lettland bereit ist, Europa in die Ära der autonomen Mobilität zu führen.„Wir freuen uns, Imagry’s autonome Fahrfunktionen durch Carguru‘s Fahrzeuge mit grüner Energie auf den europäischen öffentlichen Verkehrsmarkt zu bringen“, sagte Eran Ofir, CEO von Imagry. „Während unsere autonome Fahrtechnologie bereits erfolgreich in den USA, Deutschland, Japan und Israel eingesetzt wurde, ist dies unsere erste Gelegenheit, unser Know-how im Baltikum einzubringen.“Über CarguruCarguru, gegründet 2017 mit Hauptsitz in Riga, ist Lettlands führender Carsharing-Dienst und bietet eine intelligente, nachhaltige Alternative zum traditionellen Autobesitz. Nach der strategischen Fusion mit OX Drive im Jahr 2024 ist Carguru zum größten Anbieter von Elektro-Carsharing in Lettland geworden und bekräftigt damit sein Engagement für saubere Mobilität und urbane Effizienz. Carguru setzt sich dafür ein, Mobilität zugänglicher, kosteneffizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.Website: carguru.lvÜber ImagryImagry entwickelt seit 2018 KI-basierte Anwendungen für autonomes Fahren. Die Plattform bietet visuelle Autonomie ohne die Notwendigkeit von HD-Karten. Seit 2019 wird die Technologie auf öffentlichen Straßen in den USA, Deutschland, Japan und Israel eingesetzt. Die Echtzeitfähige und hardwareunabhängige Architektur lässt sich nahtlos in verschiedene Plattformen integrieren und bietet Automobilherstellern und Verkehrsbetrieben kosteneffiziente, produktionsreife L3- und L4-Autonomielösungen. Das Unternehmen hat sein Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.Website: imagry.co

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.