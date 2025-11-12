Au Pied de Cochon celebra el Día Mundial del Vino Tinto en Polanco con maridajes de autor

Los vinos tintos de Au Pied de Cochon protagonizan una experiencia única este 24 de noviembre en el Día Mundial del Vino Tinto.

MEXICO CITY , MEXICO, November 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- El restaurante para festejar cumpleaños y reuniones íntimas más icónico de Polanco se prepara para celebrar el Día Mundial del Vino Tinto este 24 de noviembre con una experiencia enológica digna de los amantes de los placeres bien servidos.

Con su cava reconocida internacionalmente, Au Pied de Cochon invita a brindar por la tradición francesa y la pasión por el buen vino.

Los vinos tintos de Au Pied de Cochon

Entre las joyas que destacan en su carta se encuentran clásicos franceses como Château Les Trois Croix, Château de Pez y Bouchard Père & Fils, junto a etiquetas de nuevas regiones vitivinícolas que han ganado terreno entre los conocedores.

La selección de vinos tintos se marida a la perfección con los platillos insignia del menú, como el Entrecôte al vino Bordeaux, el Filete Rossini o el tradicional Cochon de Lait Rôti, inspirado en las raíces del restaurante parisino original.

El restaurante francés continúa su historia en Polanco

Desde su apertura hace 25 años, Au Pied de Cochon ha sido sinónimo de gastronomía francesa auténtica, maridajes excepcionales y atención impecable.

Este 2025 el restaurante recibió una vez más el Best of Award of Excellence 2 copas. Reconocimiento otorgado por la revista Wine Spectator, que distingue a los establecimientos que cuentan con una selección de vinos excepcional y maridajes reconocidos por su impecable ejecución.

Los comensales podrán disfrutar etiquetas provenientes de Francia, España, Chile y México, cuidadosamente elegidas para acompañar la propuesta culinaria del chef.

Cada botella refleja la elegancia y la precisión que han hecho del restaurante un referente de lugares para festejar cumpleaños o momentos especiales en un entorno parisino nada convencional.

Celebrar con brunch y brindis

Durante el Día Mundial del Vino Tinto e incluso a lo largo de la semana, el restaurante invita a sus visitantes a descubrir los maridajes más recomendados por su sommelier, quien compartirá anécdotas y consejos para disfrutar al máximo esta bebida emblemática de la cultura francesa.

Además de su propuesta de cena y eventos privados, Au Pied de Cochon ya ofrece brunch los fines de semana, una experiencia ideal para celebrar cumpleaños, aniversarios o reuniones en un ambiente relajado y elegante en torno a la fecha.

El menú sugiere los clásicos de la cocina francesa y estaciones de mariscos, carnes frías, quesos, postres y, por supuesto, una selección de vinos tintos listos para acompañar cada platillo.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Vino Tinto?

El Día Mundial del Vino Tinto se celebra cada 24 de noviembre y nació con el propósito de reconocer la importancia cultural, gastronómica y económica de esta bebida en todo el mundo.

La fecha fue impulsada por enólogos, sommeliers y asociaciones vinícolas de distintos países como una forma de promover el consumo responsable y difundir la riqueza de las diferentes cepas, regiones y métodos de producción.

Todo listo para celebrar el Día Mundial del Vino Tinto

Ubicado dentro del Presidente InterContinental Polanco, Au Pied de Cochon será un punto de encuentro para los amantes del vino el próximo 24 de noviembre.

Ya sea con una copa de vino francés o un maridaje mexicano contemporáneo, el restaurante invita a los comensales a brindar por el sabor, la tradición y los momentos que valen la pena celebrar.

