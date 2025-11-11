Alfredo Di Roma: la terraza para eventos familiares y celebraciones de fin de año en Polanco

La terraza de Alfredo Di Roma en Polanco se convierte en el escenario ideal para eventos familiares, posadas y cenas de fin de año.

Descubre la terraza para eventos más elegante de Polanco, ideal para cenas navideñas, reuniones familiares y celebraciones de temporada.

MEXICO CITY , MEXICO, November 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con la llegada de diciembre, las celebraciones familiares encuentran su mejor escenario en Alfredo Di Roma, el restaurante italiano del Presidente InterContinental Polanco, reconocido por su sofisticación, gastronomía clásica y ambiente cálido.

Este 2025, el icónico restaurante se posiciona como una de las mejores terrazas para eventos familiares y celebraciones de fin de año en la CDMX.

Un espacio para celebrar con estilo y buena mesa

La terraza para eventos de Alfredo Di Roma ofrece un ambiente perfecto para disfrutar posadas, cenas navideñas y reuniones familiares. Su atmósfera combina elegancia italiana con toques contemporáneos, mientras que su menú rinde homenaje a las tradiciones de Italia con recetas que han trascendido generaciones.

Entre las opciones más solicitadas para eventos destacan el Fettuccine Alfredo original, preparado con la receta de la familia Di Lelio —creadores del platillo—, el risotto de mariscos, y cortes clásicos acompañados por una de las cartas de vino más reconocidas del país.

Restaurantes para grupos y celebraciones memorables

Además de su menú insignia, Alfredo Di Roma se distingue entre los restaurantes para grupos más exclusivos de Polanco, ideal para convivencias de fin de año, despedidas o comidas de trabajo.

Su equipo de hospitalidad diseña experiencias personalizadas para lugares para festejar cumpleaños, aniversarios o eventos empresariales, cuidando cada detalle —desde el montaje hasta el maridaje— para que cada celebración sea única.

Este fin de año, el restaurante invita a los comensales a disfrutar una propuesta que combina sabor, servicio y exclusividad en un mismo lugar: una terraza para eventos en Polanco donde la tradición italiana se encuentra con la calidez mexicana.

Un cierre de año con sabor a Italia

Ya sea una cena navideña íntima o una celebración familiar de gran formato, Alfredo Di Roma ofrece un espacio que une la tradición culinaria con la emoción de compartir.

El restaurante abre sus puertas durante toda la temporada decembrina con menús especiales, perfectos para grupos, cumpleaños y eventos corporativos de fin de año.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.