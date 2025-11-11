gategroup Amérique du Nord inaugure une nouvelle cuisine gategourmet à Montréal, exclusivement dédiée à Air Canada

ZURICH, SWITZERLAND, November 11, 2025 / EINPresswire.com / -- gategroup est fier d'annoncer l'ouverture officielle de sa cuisine gategourmet récemment modernisée à l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL), exclusivement consacrée à Air Canada. Cette installation représente une étape clé dans les efforts continus de l'entreprise visant à élever l'excellence opérationnelle et à soutenir ses partenariats stratégiques de longue date, tant en Amérique du Nord que dans le monde.Cette unité modernisée a été conçue en pensant à l'avenir de la restauration aérienne, regroupant sous un même toit des technologies avancées, des pratiques durables et des améliorations axées sur les employés, créant ainsi une unité de restauration aérienne à la pointe de la technologie.L'installation est dotée de nouveaux systèmes mécaniques et électriques à haute efficacité, d'un éclairage LED à économie d'énergie, et d'une flotte de véhicules améliorée équipée de caméras 360° et de systèmes anti-collision. Les améliorations clés en matière de conformité et de sécurité alimentaire comprennent des postes de lavage des mains automatisés, des systèmes de réfrigération et de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) mis à jour, ainsi qu'un flux de production repensé pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Les quelque 400 employés bénéficient également d'une cafétéria entièrement rénovée et d'espaces de bureaux modernisés.« Cette unité est le reflet de notre engagement à fournir un service et un soutien de la plus haute qualité à Air Canada », a déclaré Jens Kuhlen, Président de gategroup Amérique du Nord. « Nous avons réalisé des améliorations significatives pour garantir que nous opérons selon les normes les plus élevées, tant pour notre client que pour nos employés. »« Montréal est un emplacement phare pour nos opérations au Canada », a ajouté Chris Kinsella, Chef des affaires commerciales de gategroup Amérique du Nord. « Grâce à cette nouvelle installation, nous nous assurons qu'Air Canada et ses passagers continuent de recevoir la qualité, le soin et la constance qu'ils sont en droit d'attendre. »À propos de gategroupgategroup est le leader mondial des services de restauration aérienne, de vente au détail à bord et de produits et services d'accueil. gategroup offre aux passagers des expériences culinaires et de vente au détail haut de gamme, en tirant parti de l'innovation et des solutions technologiques avancées. Basée à Zurich, en Suisse, gategroup assure l'excellence opérationnelle grâce au réseau de restauration le plus étendu de l'industrie aéronautique, servant des passagers à partir de plus de 200 unités d'exploitation dans plus de 60 pays sur tous les continents. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.gategroup.com

