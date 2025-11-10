ไต้หวันจัดเวิร์กชอปขยะทะเลในต่างประเทศครั้งแรกที่กรุงเทพฯ
ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย จับมือเสริมความร่วมมืออินโด–แปซิฟิกBANGKOK, THAILAND, November 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- สภากิจการมหาสมุทรแห่งไต้หวัน (Ocean Affairs Council: OAC) จัดงาน “เวิร์กชอปความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนไต้หวัน–ไทยในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก 2568: แนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่ถูกทอดทิ้ง สูญหาย หรือทิ้งขว้าง (Abandoned, Lost or Discarded Fishing Gear – ALDFG)” ระหว่างวันที่ 5–6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร นับเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศครั้งแรกที่ OAC เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
การจัดเวิร์กชอปดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “Indo-Pacific Regional Platform for Marine Debris Governance” โดยมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และไต้หวันเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหารือแนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคในการจัดการขยะทะเล โดยเฉพาะเครื่องมือประมงที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (IGES, ประเทศญี่ปุ่น) เครือข่าย Our Sea of East Asia Network (OSEAN, ประเทศเกาหลีใต้), และสถาบัน IndigoWaters Institute จากไต้หวัน รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทย อาทิ WWF Thailand และมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF)
ภายในเวิร์กชอปมีการอภิปรายเชิงลึกในประเด็นสำคัญ อาทิ การพัฒนาเครื่องมือเชิงนโยบาย การติดตามทางวิทยาศาสตร์ ระบบการรีไซเคิล และการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อผลักดันแนวทางการจัดการขยะทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระดับภูมิภาค
จากภูมิปัญญาพระสงฆ์สู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในช่วงกิจกรรมภาคสนาม คณะผู้แทนได้เยี่ยมชม วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยมีการคัดแยกและรีไซเคิลขยะครบวงจร รวมถึงการนำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรและผ้าห่ม
วัดจากแดงนำโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส ซึ่งเคยศึกษาพระพุทธศาสนาในไต้หวันเมื่อกว่าทศวรรษก่อน และในระหว่างนั้นได้เรียนรู้แนวทางการรีไซเคิลและการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากองค์กรพุทธศาสนาในไต้หวัน การมาเยือนครั้งนี้จึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและไต้หวันอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะริมแม่น้ำ โดยเฉพาะกระทงและเศษขยะลอยน้ำ เพื่อเรียนรู้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและศาสนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น
ก้าวต่อไป
เวิร์กชอปครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของไต้หวันในการเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก สภากิจการมหาสมุทรแห่งไต้หวันมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาค เพื่อพัฒนาโครงการร่วมด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม พร้อมส่งเสริมแนวทางการจัดการขยะทะเลที่ยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เพื่อมุ่งสู่มหาสมุทรที่สะอาด ยั่งยืน และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
