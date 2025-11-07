El Reconocido Vocalista Terry Ilous Presenta su Apasionante Nuevo Sencillo y Video Musical 'Mentiras'
Escrita por Ilous, con letras en colaboración con Frank Giron y producida junto a Carlos Rodgarman y Chris Flores, “Mentiras” explora las complejidades emocionales de un amor que se desvanece—donde la esperanza, el arrepentimiento y la verdad se entrelazan. Interpretada en español, la canción conecta de manera profunda, invitando a los oyentes a sentir la vulnerabilidad y la fuerza de su mensaje.
El lanzamiento viene acompañado de un video musical cinematográfico dirigido por el aclamado cineasta Todd Tucker y el guionista Tim Sheridan (This Is Us, Scorpion, Lucifer). Con la participación de la modelo y actriz venezolana Vanessa Lyon, el video refleja la distancia emocional entre dos amantes, transmitiendo la intensidad lírica de la canción con imágenes cautivadoras y una poderosa química en pantalla.
Ilous, quien creció entre Francia y España rodeado de música flamenca y latina, siempre ha llevado esas influencias a su obra. Tras el éxito de su álbum flamenco-rock Gypsy Dreams en 2017, “Mentiras” continúa explorando estos paisajes musicales, honrando sus raíces mientras abre nuevos caminos creativos.
Actualmente, Ilous se encuentra presentándose con Legends of Classic Rock a bordo de cruceros de Royal Caribbean, en giras con músicos como George Lynch, y participando en campañas nacionales para Starbucks que han logrado millones de reproducciones en redes sociales.
