Temel Planen realisiert Erweiterung der Pergolasysteme im beliebten Wiener Lokal „Die Allee“

WIEN, AUSTRIA, November 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Ein weiteres Highlight im Jahr 2025: Das Wiener Szene-Lokal „Die Allee“ im Prater vertraute auch diesmal auf das Know-how von Temel Planen, um seine Außenbereiche noch attraktiver zu gestalten.Nach der erfolgreichen Umsetzung der ursprünglichen Pergolakonstruktion in den vergangenen Jahren wurde das System heuer erweitert und vergrößert – für noch mehr Komfort, Schatten und Wetterschutz im beliebten Gastgarten.Stilvoller Sonnenschutz mit MehrwertDas Ziel war klar: Mehr überdachte Fläche, höherer Komfort und eine optische Aufwertung des Außenbereichs, ohne den charakteristischen Stil des Lokals zu verändern.Dank der langjährigen Erfahrung von Temel Planen in der Planung und Umsetzung von maßgefertigten Pergolasystemen konnte das Projekt innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden – präzise, langlebig und perfekt auf die Bedürfnisse der Gastronomie abgestimmt.Die neuen Anlagen bieten:- Erweiterte überdachte Flächen für den ganzjährigen Einsatz- Integrierte Regen- und Sonnenschutzsysteme mit robuster Aluminiumstruktur- Wind- und UV-beständige Stoffe für maximale Haltbarkeit- Eine ästhetisch abgestimmte Konstruktion, die sich harmonisch in das Gesamtbild der „Allee“ einfügtDas Ergebnis: Ein Außenbereich, der Gästen zu jeder Jahreszeit ein angenehmes Ambiente bietet – geschützt vor Sonne, Wind und Regen, ohne auf das offene, luftige Gefühl einer Terrasse zu verzichten.Planung, Fertigung und Montage aus einer HandWie bei allen Projekten übernahm Temel Planen auch hier den kompletten Ablauf – von der 3D-Visualisierung und technischen Planung über die Konfektionierung in der eigenen Werkstatt bis hin zur fachgerechten Montage vor Ort.Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und präziser Verarbeitung wurde ein Pergolasystem geschaffen, das sowohl funktional als auch visuell überzeugt.„Das Projekt in der ‚Allee‘ zeigt, wie wichtig es ist, Funktion und Design in Einklang zu bringen. Der Außenbereich soll nicht nur schützen, sondern begeistern.“– Das Team von Temel PlanenLangjährige Partnerschaft mit Wiener GastronomieDie erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lokalen wie der „Augenweide“ und nun auch der „Allee“ unterstreicht die starke Position von Temel Planen als führender Partner für maßgefertigte Sonnenschutzlösungen in der Gastronomie.Restaurants, Cafés und Hotels in Wien und Umgebung schätzen die Zuverlässigkeit, Qualität und Handschlagmentalität des Familienunternehmens, das bereits seit über 22 Jahren für maßgeschneiderte Planen- und Beschattungssysteme steht.

