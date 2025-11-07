Temelplanen verschönert den Außenbereich des Gasthauses Wild am Radetzkyplatz

WIEN, AUSTRIA, November 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Das traditionsreiche Gasthaus Wild am Radetzkyplatz in Wien ist seit Jahren ein Treffpunkt für Gäste, die klassische Wiener Gastlichkeit, ausgezeichnete Küche und ein gemütliches Ambiente zu schätzen wissen. Um den Außenbereich noch attraktiver und komfortabler zu gestalten, hat das Wiener Familienunternehmen Temel Planen in diesem Jahr maßgeschneiderte Sonnenschirme geplant, gefertigt und montiert. Das Projekt verbindet ästhetisches Design, Funktionalität und handwerkliche Präzision – und sorgt dafür, dass Gäste nun bei jedem Wetter das besondere Flair des Gasthauses genießen können.Gasthaus Wild – Tradition trifft modernes AmbienteDas Gasthaus Wild ist mehr als nur ein Ort zum Essen. Mit seiner zentralen Lage am Radetzkyplatz und einer langjährigen Tradition als Wiener Gastronomie-Institution zieht es sowohl Stammgäste als auch Touristen an. Die Betreiber legen besonderen Wert auf Gastfreundschaft, hochwertige Speisen und ein stilvolles Ambiente, sowohl innen als auch außen.Der Außenbereich, der für viele Gäste den ersten Eindruck vermittelt, sollte einladend, komfortabel und wettergeschützt gestaltet werden. Hier kam Temel Planen ins Spiel: das Ziel war, ästhetische Sonnenschirme zu schaffen, die den Charakter des Gasthauses unterstreichen, gleichzeitig robust und langlebig sind und die Gäste bei jedem Wetter schützen.Maßgeschneiderte Sonnenschirme – Qualität aus einer HandTemel Planen plante, fertigte und montierte hochwertige Sonnenschirme, die individuell auf den Außenbereich des Gasthauses abgestimmt wurden.Die Schirme überzeugen durch:- Stabile Aluminiumkonstruktionen für maximale Stabilität und Sicherheit- Wetterfeste, UV-beständige Stoffe in eleganten Farben, passend zum Design des Gasthauses- Einfache Handhabung für den täglichen Betrieb in der Gastronomie- Optimale Integration in das Gesamtdesign – sie wirken nicht nur funktional, sondern auch als optisches HighlightJeder Schirm wurde individuell konfektioniert, sodass Größe, Neigung und Positionierung perfekt auf die Sonneneinstrahlung, die Tische und die Gehwege abgestimmt sind.Vom Konzept zur Umsetzung – präzise Planung und professionelle MontageTemel Planen begleitet alle Projekte – besonders im Gastronomiebereich – von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung:1. Beratung vor Ort: Analyse der Fläche, Lichtverhältnisse und Kundenwünsche, um die optimale Lösung zu finden.2. Individuelle Planung: Jedes Detail wird berücksichtigt, inklusive Bedienbarkeit, Materialwahl und Design.3. Montage & Endabnahme: Präzise Installation durch erfahrene Montageteams, sodass die Schirme stabil, sicher und optisch perfekt positioniert sind.Dank dieser durchgängigen Prozesskette aus einer Hand entstehen Projekte, die funktional, langlebig und ästhetisch ansprechend sind.Ein Außenbereich, der Gäste begeistertMit den neuen Sonnenschirmen von Temel Planen hat das Gasthaus Wild am Radetzkyplatz seinen Außenbereich signifikant aufgewertet:- Gäste genießen Schutz vor Sonne, Wind und Regen- Das klassische Wiener Gasthaus-Flair bleibt erhalten und wird durch das moderne Design der Schirme stilvoll ergänzt- Der Gastgarten lädt zu jeder Jahreszeit ein und steigert die Attraktivität und Aufenthaltsqualität des LokalsDie Kombination aus traditionellem Handwerk, modernen Materialien und maßgeschneiderter Planung sorgt dafür, dass das Projekt nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang ist.Temel Planen – Erfahrung, Qualität und FamilienhandwerkAls Familienunternehmen mit über 22 Jahren Erfahrung ist Temel Planen spezialisiert auf:- Maßgefertigte Sonnenschutzsysteme, Pergolasysteme und Scherenarmmarkisen- PVC-Planen und Markisenstoffe- bei Bedarf 3D-Planungen für realistische Voransichten der ProjekteJedes Projekt wird individuell, hochwertig und zuverlässig umgesetzt, mit dem Ziel, dass Kunde und Gast gleichermaßen begeistert sind.Das Gasthaus Wild profitiert von dieser Expertise: ein Außenbereich, der Komfort, Design und Funktionalität perfekt vereint – und das Gast-Erlebnis nachhaltig steigert.

