Project 100 si conclude con un record di 130 eventi business dal vivo in tutta Europa in cinque settimane
Un’iniziativa da record che rilancia la connessione umana e la formazione alla leadership nell’era dell’IAITLY, ROME, ITALY, November 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Si è ufficialmente concluso oggi il Project 100, segnando un traguardo straordinario: 130 eventi business e di leadership dal vivo organizzati in otto Paesi europei in appena cinque settimane. La portata e l’eccellente realizzazione dell’iniziativa hanno attirato l’attenzione internazionale, posizionandola tra i più grandi tour business coordinati degli ultimi anni.
Lanciato il 15 settembre, il progetto aveva l’obiettivo di “riportare il business alle sue origini”, restituendo alla formazione e al networking quel valore umano che rischia di perdersi in un settore sempre più dominato dall’automazione e dalle riunioni virtuali. Ciò che era nato come un obiettivo di 100 eventi si è trasformato in un movimento europeo che ha coinvolto oltre 8.000 partecipanti, dimostrando che, sebbene la tecnologia acceleri la crescita, la vera leadership nasce ancora dalle connessioni reali.
Oltre 30 leader internazionali, tutti con rank Diamond o superiori, hanno coordinato il tour, tra cui Giorgio Trabaldo, Andrea Traina, Mauro Boccomino, Matteo Bianco, Dario Centini, Gianluca Bardella, Dylan Dagani e Stefano Frontino. Insieme hanno organizzato eventi in Italia, Grecia, Regno Unito, Bulgaria, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia, dando vita a uno dei tour di formazione alla leadership più estesi mai realizzati nel settore.
“C’è una cosa che molti leader in questo settore spesso dimenticano: sono i leader a dettare il ritmo al team, non il contrario. Da quasi dieci anni vivo seguendo questo principio: People first, money follows (Prima le persone, il denaro segue). Se vuoi creare un business davvero di successo, devi prima creare persone di successo. Tutto il resto verrà da sé. Non si è mai troppo grandi per le piccole sale: resta umile e concentrato”, ha affermato Giorgio Trabaldo, BE Royal Diamond e International Speaker.
Project 100 si è distinto per la sua attenzione all’accessibilità e alla crescita personale. Il tour ha ispirato centinaia di avanzamenti di rank, ha lanciato il programma “Become a Speaker” per aiutare i partecipanti a superare la paura del palcoscenico e ha qualificato decine di persone per i ritiri internazionali.
Tra i momenti più significativi, la partecipazione dei fondatori di BE (BE Club), Moyn Islam ed Ehsaan Islam, che sono saliti sul palco in diversi eventi come ospiti speciali, confermando la cultura del brand basata sull’apertura e sulla connessione autentica con la propria community.
Ogni città del tour ha raccontato una storia diversa: nuovi leader sono emersi, molti hanno parlato in pubblico per la prima volta e i team hanno ritrovato motivazione e senso di scopo attraverso la collaborazione. Il progetto è diventato un simbolo di rinnovamento per il settore del network marketing e un promemoria del fatto che la crescita aziendale è alimentata, prima di tutto, dalla connessione umana, non solo dall’efficienza digitale.
Prossima fase
Con la conclusione odierna, Project 100 entra nella sua prossima fase: un’espansione globale che include programmi avanzati di leadership e sessioni di formazione regionali. I preparativi per il tour 2026 sono già in corso, e i dettagli del nuovo tentativo di record saranno annunciati a breve.
