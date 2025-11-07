Intwo Loodst Bedrijven Naar Een Veiliger Digitale Toekomst Met Cyber Security Services

cyber security

AMSTERDAM, NETHERLANDS, November 7, 2025 / EINPresswire.com / -- In een tijdperk waarin digitalisering razendsnel toeneemt, worden organisaties in Nederland geconfronteerd met steeds complexere cyberdreigingen. Intwo , een wereldwijde specialist in cloud- en digitale transformatie, zet zich in om bedrijven te beschermen met geavanceerde cyber security services die zijn ontworpen voor de moderne cloudwereld.Vertrouwen in de Cloud VersterkenMet meer dan 25 jaar ervaring in cloudoplossingen helpt Intwo bedrijven veilig te innoveren. Van de financiële sector tot productie, vastgoed en dienstverlening — organisaties vertrouwen op veilige digitale infrastructuren. Naarmate technologieën zich ontwikkelen, nemen ook de risico’s toe. Daarom breidt Intwo Nederland zijn aanbod van cyber security services uit, gebaseerd op Microsoft-technologieën zoals Azure, Dynamics 365 en Modern Workplace.Van Reactief naar ProactiefWaar traditionele beveiliging zich richt op het bestrijden van aanvallen, werkt Intwo volgens het principe van cyber-weerbaarheid. Dat betekent: voorkomen, beperken en herstellen. Via risico-analyses, 24/7 monitoring en incidentrespons helpt Intwo bedrijven bedreigingen vroegtijdig te identificeren en schade te minimaliseren.Intwo Nederland integreert beveiligingsstrategieën met normen zoals GDPR en ISO 27001, zodat naleving en betrouwbaarheid hand in hand gaan.Gebouwd op Microsoft-expertiseAls langdurige Microsoft Solutions Partner gebruikt Intwo de krachtigste tools uit het Microsoft-ecosysteem, waaronder Defender for Cloud, Sentinel en Intune. Dit maakt realtime detectie, automatische respons en bescherming van endpoints mogelijk — allemaal afgestemd op de behoeften van de klant.Of het nu gaat om een startup die overstapt naar de cloud of een internationale onderneming met hybride infrastructuren, Intwo ontwikkelt beveiligingsplannen op maat die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie.Branchegerichte Cyber Security ServicesIntwo begrijpt dat elke sector unieke risico’s kent:Productie: Bescherming van IoT-systemen en productielijnen tegen ransomware.Detailhandel: Beveiliging van klantdata en betalingen.Professionele diensten: Beveiligde communicatie en identiteitsbeheer.Vastgoed & Bouw: Veilige documentdeling via Microsoft 365.Financiële sector: Compliance-gerichte beveiliging volgens Europese regelgeving.Data-gedreven InzichtenNaast technologie biedt Intwo inzicht. Via dashboards en gedragsanalyse krijgen bedrijven realtime zicht op risico’s en gebruikersgedrag. De Security Operations Center (SOC)-diensten van Intwo combineren automatisering met menselijke expertise om bedreigingen te neutraliseren voordat ze schade aanrichten.Een Cultuur van BeveiligingBeveiliging begint bij mensen. Daarom helpt Intwo organisaties bij het opbouwen van een veiligheidsbewuste bedrijfscultuur door middel van trainingen, phishing-simulaties en workshops. Zo worden medewerkers de eerste verdedigingslinie.Waarom Intwo NederlandMet een kantoor in Hoofddorp en klanten in meer dan 40 landen biedt Intwo de perfecte balans tussen lokale kennis en wereldwijde ervaring. Het bedrijf onderscheidt zich door:Meer dan 400 tevreden klanten wereldwijd.Geavanceerde Microsoft-specialisaties in Security en Cloud.24/7 monitoring en ondersteuning.Een partnership-gerichte aanpak met nadruk op vertrouwen en transparantie.Klaar Voor De ToekomstDe toekomst van digitale bedrijfsvoering is veilig, veerkrachtig en cloud-gedreven. Met zijn uitgebreide cyber security services helpt Intwo organisaties hun digitale activa te beschermen en hun groeipotentieel te benutten — vandaag en morgen.Contactgegevens Intwo Nederland📍 Polarisavenue 51, C4 - 3rd floor 2132 JH Hoofddorp, Netherlands📞 +31 20 547 8060🌐 www.intwo.cloud

