22 Jahre Temel Planen – Qualität, Erfahrung & Innovation aus Familienhand

WIEN, AUSTRIA, November 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Seit über 22 Jahren steht Temel Planen für höchste Qualität, präzise Handwerkskunst und individuelle Lösungen rund um PVC-Planen, Sonnenschutz, Terassenüberdachungen und Markisen. Was 2003 als kleines Familienunternehmen begann, hat sich heute zu einem etablierten österreichischen Spezialisten für hochwertige Lösungen entwickelt – immer mit dem Ziel, Kundenwünsche bis ins Detail perfekt umzusetzen.Als Familienunternehmen mit Herz und Leidenschaft vereinen wir traditionelles Handwerk mit moderner Technologie. Jedes Projekt – ob für Privatkunden, Gewerbe oder öffentliche Auftraggeber – wird mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail realisiert. Diese Kombination aus Erfahrung, Fachwissen und Innovationsgeist macht uns zu einem verlässlichen Partner, wenn es um langlebige, funktionale und ästhetische Lösungen geht.Technik trifft Handwerk – Temel Planen liefert präzise Lösungen für Sonne und WetterTemel Planen steht für Innovation, Qualität und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Sonnen- und Wetterschutz. Das Unternehmen vereint traditionelles Handwerk mit modernster Technik und bietet alles aus einer Hand – von der präzisen Konfektion bis zur fertigen Anlage.In der hauseigenen Werkstatt werden PVC-Planen und Markisenstoffe individuell nach Maß gefertigt. Dabei kommen ausschließlich hochwertige Materialien und modernste Schweißtechniken zum Einsatz. Das Ergebnis: langlebige, witterungsbeständige und optisch ansprechende Produkte, die Funktion und Design perfekt verbinden.Doch Temel Planen bietet weit mehr als textile Konfektion. Zum Portfolio zählen auch maßgeschneiderte Sonnenschutzsysteme wie Pergolen, Lamellendächer, Markisen und Großschirme, die nach höchsten Qualitätsstandards bestellt, angepasst und montiert werden. Jede Lösung wird exakt auf die architektonischen Gegebenheiten und Wünsche der Kundinnen und Kunden abgestimmt.Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die hauseigene Schlosserei. Sie ermöglicht es, bei komplexen Projekten individuelle Metallkonstruktionen und Sonderanfertigungen direkt im eigenen Haus zu fertigen – für maximale Flexibilität und Stabilität bei der Montage.Um Projekte noch greifbarer zu machen, kann Temel Planen technische 3D-Zeichnungen erstellen, die den Kundinnen und Kunden bereits im Vorfeld eine realistische Visualisierung bieten. So können Design, Funktion und Ausführung optimal aufeinander abgestimmt werden – bevor der erste Handgriff gemacht ist.Mit dieser Kombination aus Handwerk, Technik und persönlichem Service hat sich Temel Planen als verlässlicher Partner für private, gewerbliche und öffentliche Projekte etabliert – überall dort, wo Qualität, Präzision und Ästhetik im Mittelpunkt stehen.Familienunternehmen mit HandschlagqualitätBei Temel Planen zählt nicht nur das Produkt, sondern vor allem der Mensch. Als österreichisches Familienunternehmen stehen wir für persönliche Beratung, Handschlagqualität und ehrliche Kommunikation.Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die direkte Erreichbarkeit, die transparente Preisgestaltung und den respektvollen Umgang. Viele unserer Stammkunden begleiten uns seit Jahren – ein Beweis für das Vertrauen, das sie in unsere Arbeit setzen.„Unsere Philosophie ist einfach“, sagt die Geschäftsleitung von Temel Planen:„Wir behandeln jedes Projekt so, als wäre es unser eigenes. Erst wenn der Kunde zufrieden ist, sind wir es auch.“Sonderanfertigungen für Privat, Gewerbe & IndustrieUnsere Produkte kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz:Privatbereich: Terrassen, Balkone, Pools, Wintergärten, CarportsGastronomie: Outdoor-Bereiche, Raucherzonen, Windschutz- und WetterschutzsystemeIndustrie & Gewerbe: Lagerabdeckungen, Maschinenverkleidungen, Fahrzeugplanen, BaustellenabdeckungenEvent & Freizeit: Zeltplanen, Bühnenüberdachungen, VeranstaltungsabdeckungenDank unserer Flexibilität und langjährigen Erfahrung sind auch Sonderlösungen kein Problem. Wir beraten individuell und finden für jede Herausforderung eine passende, langlebige Lösung.Beratung, Planung, Fertigung & Montage – alles aus einer HandBei Temel Planen erhalten Kunden den kompletten Service aus einer Hand:1. Beratung vor Ort – Wir nehmen uns Zeit, Ihre Wünsche und Gegebenheiten genau zu analysieren.2. 3D-Planung & Visualisierung – Sie sehen Ihr Projekt schon vor Baubeginn.3. Fertigung & Konfektionierung – In unserer Werkstatt entsteht Ihr maßgeschneidertes Produkt.4. Montage & Endabnahme – Präzise und termingerecht durch unser erfahrenes Montageteam.Diese durchgängige Betreuung sorgt dafür, dass Projekte reibungslos, effizient und in höchster Qualität umgesetzt werden.Temel Planen – Ihr Partner für die ZukunftNach über zwei Jahrzehnten Erfahrung blicken wir mit Stolz auf unsere Entwicklung – und mit Zuversicht in die Zukunft. Unser Ziel bleibt dasselbe: Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau.Ob Sie eine elegante Markisenanlage, eine robuste PVC-Abdeckung oder eine individuelle Terrassenplanung wünschen – bei Temel Planen finden Sie Qualität, Erfahrung und Verlässlichkeit unter einem Dach.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.