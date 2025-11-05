Audit Advisory for Thursday, November 06, 2025
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, November 06, 2025.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|Allen County Regional Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Spencer Township Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Allen County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Allen County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|American Township (Allen County), Ohio Energy Special Improvement District, Inc.
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Ashland
|Green Perrysville Joint Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Green Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Milton Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Ruggles Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Belmont
|Wayne Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Barnesville Exempted Village School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Barnesville Exempted Village School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Smith Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|St. Clairsville-Richland City School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|St. Clairsville-Richland City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Brown
|Brown County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|Brown County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Brown County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Butler
|Liberty Township Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Champaign
|Adams Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Clark
|Harmony Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Springfield Metropolitan Housing Authority
10/1/2023 TO 9/30/2024
|Financial Audit
|IPA
|Clark County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Clermont
|Milford Exempted Village School District
11/6/2025 TO 11/6/2025
|Performance Audit
|Clermont County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
FFR
|Clermont County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
FFR
|Clermont County Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
FFR
|Clermont County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Clinton
|Clinton Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Columbiana
|Columbiana County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Columbiana County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Beaver Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Beaver Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Coshocton
|Coshocton County Career Center
7/1/2022 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Village of Plainfield
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Cuyahoga
|Green Inspiration Academy
7/1/2022 TO 6/30/2023
|Financial Audit
|Cuyahoga County Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|East Preparatory Academy
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|East Preparatory Academy
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|City of Broadview Heights
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Cuyahoga County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|City of Brook Park
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Cleveland Municipal School District
11/6/2025 TO 11/6/2025
|Performance Audit
|Cuyahoga Community College
11/6/2025 TO 11/6/2025
|Performance Audit
|Erie
|Vermilion City Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|City of Vermilion
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Vermilion Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Erie Huron Ottawa Vocational Education (EHOVE) Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Erie Huron Ottawa Vocational Education (EHOVE) Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Fairfield
|Violet Township
Alternative Compliance Examination
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|Franklin
|Walnut Grove and Flint Union Cemeteries
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Oakstone Community School
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Oakstone Community School
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Focus Learning Academy of Northern Columbus
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Focus Learning Academy of Northern Columbus
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Cambridge Education Group
7/1/2012 TO 6/30/2018
|Special Audit
|FFR
|Golden Rule Home Health Care LLC
1/1/2021 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|Columbus City School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Columbus City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Columbus-Franklin County Finance Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Dependable Home Healthcare LLC
1/1/2021 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|Buckeye Health Agency, LLC
1/1/2022 TO 12/31/2022
|Compliance Examination
|MED
|Franklin Park Conservatory Joint Recreation District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Imagine Columbus Primary Academy
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Imagine Columbus Primary Academy
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Fulton
|Archbold Community Library
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Gallia
|Gallia-Jackson-Meigs Board of Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Greene
|City of Beavercreek (Greene County), Ohio Energy Special Improvement District, Inc.
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Village of Cedarville Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Greene County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Greene County Regional Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Guernsey
|Guernsey County Port Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Cambridge Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Village of Lore City
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Hamilton
|Green Township - City of Cheviot Joint Economic Development District III - Mercy West
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Anderson Township
Alternative Compliance Examination
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|Hamilton County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Hamilton County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Springdale Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Hardin
|Hardin County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Kenton Ohio Port Authority
1/9/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Henry
|Henry County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Henry County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Hocking
|Laurel Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Huron
|Southern 5 Sewer District
2/24/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Jackson
|Jefferson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Jefferson
|Edison Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Edison Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Village of Stratton
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Jefferson County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Jefferson County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Lake
|Laketran
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Licking
|Refugee-Canyon Joint Fire District
1/1/2020 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|FFR
|Career and Technology Education Centers of Licking County
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Career and Technology Education Centers of Licking County
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Mary Ann Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Lorain
|Rochester Township
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|IPA
|City of Oberlin
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Lucas
|Educational Service Center of Lake Erie West
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Educational Service Center of Lake Erie West
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Springfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|ABC Health Care, Inc.
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Compliance Examination
|MED
|Toledo City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Toledo City School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Autism Academy of Learning
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Autism Academy of Learning
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Toledo Area Regional Transit Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Ottawa Hills Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Ottawa Hills Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Northwest Ohio Advanced Energy Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Outdoor Sylvania Community Parks
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Horizon Science Academy of Toledo
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Horizon Science Academy of Toledo
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Madison
|Pleasant Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Madison County Transportation Improvement District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Mahoning
|Campbell City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Mahoning County Educational Service Center DBA Educational Service Center of Eastern Ohio
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Mahoning County Educational Service Center DBA Educational Service Center of Eastern Ohio
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Campbell City School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Summit Academy - Youngstown
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy Secondary School - Youngstown
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|IPA
|Jackson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Marion
|Marion Port Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Grandview Estates Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Scott Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Medina
|Westfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Meigs
|Meigs County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Mercer
|Mercer County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Mercer County Fairgrounds, Inc.
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Miami
|Tri-County Board of Recovery and Mental Health Services
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Miami East Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Miami East Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Monroe
|Village of Antioch
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Monroe Water Systems
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Montgomery
|Englewood Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|DECA PREP, Inc.
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Horizon Science Academy Dayton High School
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Horizon Science Academy Dayton High School
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Montgomery County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Emerson Academy
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Emerson Academy
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|City of Englewood
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Germantown Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Community Improvement Corporation of Huber Heights
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Vance Darroch New Community Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|City of Moraine
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Morgan
|Chesterhill Marion Union Cemetery
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Malta-McConnelsville Joint Recreation Board
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Morrow
|Mount Gilead Exempted Village School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Village of Sparta
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Muskingum
|Clay Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Ottawa
|Bay Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Paulding
|Paulding County District Board of Health
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Latty Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Perry
|Perry County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Pickaway
|Scioto Township Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Village of New Holland
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Pike
|Benton Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Garnet A. Wilson Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Portage
|Mantua-Shalersville Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Preble
|National Trail Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Jackson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Richland
|Village of Plymouth
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Ross
|Pleasant Valley Regional Sewer District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Seneca
|Seneca County
Ohio Revised Code § 117.116 Report
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Public Interest Report
|Seneca Metropolitan Housing Authority
4/1/2024 TO 3/31/2025
|Financial Audit
|Shelby
|Shelby Metropolitan Housing Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Stark
|Stark County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Osnaburg Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Sugar Creek Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Stark County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Stark County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Stark Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Perry-Navarre Joint Economic Development District
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Basic Audit
|Stark County Area Vocational School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Stark County Area Vocational School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Summit
|Green Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Boston Township - City of Cuyahoga Falls Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|City of Macedonia
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Compliance Examination
|Summit/Akron Solid Waste Management Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Trumbull
|Mesopotamia Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Hubbard Township Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Village of McDonald
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Hubbard Township - City of Hubbard Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Van Wert
|Van Wert County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Vinton
|Village of McArthur
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Vinton County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Vinton County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Warren
|Warren County Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Warren County Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Southwestern Ohio Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Agreed Upon Procedures
|MED
|Community Improvement Corporation of Springboro
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|City of Springboro
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Washington
|Fearing Township
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Agreed Upon Procedures
|FFR
|Lowell-Adams Joint Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Belpre Township
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Wayne
|Marshallville Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Williams
|City of Bryan
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Wood
|Perrysburg Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Freedom Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Village of Bradner
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
