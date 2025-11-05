Kuvings Thailand เปิดตัวโปรโมชั่น 11.11 สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
ลดสูงสุด 40% สำหรับเครื่องสกัดน้ำผลไม้รุ่นใหม่ ‘AUTO10S’BANGKOK, THAILAND, November 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Kuvings Thailand เปิดตัวแคมเปญโปรโมชั่น 11.11 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 17 พฤศจิกายน มอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์สุดพิเศษผ่านทางร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ
โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นเฉพาะช่องทางออนไลน์สโตร์อย่างเป็นทางการของ Kuvings Thailand (https://kuvings.in.th) เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถซื้อ AUTO10S เครื่องสกัดน้ำผลไม้รอบต่ำแบบ hands-free รุ่นล่าสุดของแบรนด์ ได้ในส่วนลด 40% ตลอดช่วงโปรโมชั่น ลูกค้ายังจะได้รับของสมนาคุณ 2 รายการ ได้แก่ หัวทำไอศกรีม และเครื่องปั่นขนาดเล็ก (mini blender) นอกจากนี้ ผู้ที่ส่งรีวิวภาพถ่าย (photo review) จะได้รับขวดสแตนเลสพรีเมียมจาก Kuvings เป็นของขวัญพิเศษเพิ่มเติม
AUTO10S ได้รับการออกแบบมาพร้อมโถความจุขนาดใหญ่ 3,000cc และระบบตัดอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสกัดน้ำผักและผลไม้ทั้งลูกได้อย่างง่ายดาย จุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้คือฟังก์ชัน hands-free ที่ช่วยให้ผู้ใช้เตรียมน้ำผลไม้ไปพร้อมๆ กับการทำงานอย่างอื่นได้ การใช้ใบมีดตัดสแตนเลสช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานเป็นเลิศ ขณะที่ตัวเครื่องมาพร้อมการรับประกันมอเตอร์ 10 ปี ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากผู้บริโภค
สินค้ารุ่นเชิงพาณิชย์ที่ขายดีที่สุดของ Kuvings อย่าง CS600 และ CS520 ก็เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ด้วย โดยลดราคา 30% ทั้งสองรุ่นซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในบาร์น้ำผลไม้และคาเฟ่ จะได้รับชุดของสมนาคุณเดียวกันกับ AUTO10S และลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรีวิวภาพถ่าย จะได้รับการขยายเวลารับประกันเพิ่มอีก 1 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมยังรวมถึงแผนผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน และบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นทั้งหมดได้ที่ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Kuvings Thailand (https://kuvings.in.th)
ในขณะเดียวกัน Kuvings ประเทศไทย จะจัดการถ่ายทอดสด (live sessions) ผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok ตลอดช่วง 11.11 โดยจะมีการสาธิตการทำสูตรเครื่องดื่มแบบเรียลไทม์และกิจกรรมโต้ตอบกับผู้บริโภค เพื่อนำเสนอวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ Kuvings ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน
📌 Kuvings Thailand l SHIMONO (THAILAND) co.,Ltd
🌎 เว็บไซต์ : https://kuvings.in.th
📍 292 / 3 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
📞 โทร : 02 056 1118
✉️ อีเมล : online@shimono.in.th
