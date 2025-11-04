Philips SpeechLive & Renostar Legal Cloud steigern Effizienz

Speech Processing Solutions logo Renostar logo

Speech Processing Solutions (SPS) integriert Philips SpeechLive in die Renostar Legal Cloud – für KI-gestützte, effiziente Arbeitsprozesse in Kanzleien.

Die Kombination aus fortschrittlicher KI-gestützter Sprachtechnologie und unserer innovativen Kanzleisoftware hebt das Kanzleimanagement auf ein neues Niveau.” — Marco Buhleier, CEO von Renostar

WIEN, AUSTRIA, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Speech Processing Solutions , globaler Marktführer von professionellen Diktierlösungen, und die deutsche Renostar GmbH , ein führender Anbieter digitaler Lösungen für Juristen und Rechtsanwälte , geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ergänzt die cloudbasierte Diktier- und Spracherkennungslösung Philips SpeechLive die Softwarelösungen von Renostar.Die Renostar Legal Cloud bietet Rechtsanwälten eine digitale Arbeitsumgebung, die Effizienz, Sicherheit und Mobilität vereint. Im Zusammenspiel mit Philips SpeechLive profitieren Anwender von einer KI-gestützten Diktieranwendung, die Arbeitsprozesse vereinfacht. Mit präziser Sprache-zu-Text-Umwandlung, Echtzeit-Transkription und effizientem Workflow reduziert SpeechLive den administrativen Aufwand und fördert die Teamzusammenarbeit. Nutzer können Diktate direkt erstellen, transkribieren und verwalten, was den Dokumentationsprozess erheblich beschleunigt. So gewinnen Anwälte mit SpeechLive mehr Zeit für das Wesentliche – ihre Mandanten.„Unsere ‚All-in-One‘ Lösung für Diktieren, Transkribieren und Spracherkennung, Philips SpeechLive, ist in der deutschsprachigen Rechtsbranche die führende Cloud-Lösung, um Sprache effizient und sicher in Text umzuwandeln. “, erklärt Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions.„Mit der Aufnahme von Philips SpeechLive in unser Portfolio unterstreichen wir unser Ziel, unseren Kunden die besten Werkzeuge für den digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen“, sagt Marco Buhleier, CEO von Renostar. „Die Kombination aus fortschrittlicher KI-gestützter Sprachtechnologie und unserer innovativen Kanzleisoftware hebt das Kanzleimanagement auf ein neues Niveau. Unsere Kunden profitieren nicht nur von optimierten Arbeitsprozessen, sondern auch von einer Lösung, die Freude am Arbeiten fördert.“Über Speech Processing SolutionsSpeech Processing Solutions (SPS), der weltweit führende Anbieter von professionellen KI-gestützten Diktierlösungen, ist in 50+ Ländern aktiv, hat über 4 Millionen Nutzer und ein weltweites Netzwerk von 1.000+ Partnern. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet branchenführende Diktier- und Transkriptionslösungen, automatisierte Dokumentations-Workflows mit Spracherkennung sowie preisgekrönte Diktiergeräte, die unter der Marke Philips vertrieben werden. Die Mission von SPS ist es, jeden Benutzer in die Lage zu versetzen, produktiver zu sein, indem seine Arbeit mit intelligenten, sprachbasierten Anwendungen vereinfacht wird. SPS hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich, und verfügt über regionale Niederlassungen in Australien, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

