37.000 Fans feiern Werder-Frauen – Kuvings teilt die Botschaft gesunder Energie

37.000 Fans feiern einen historischen Moment der Werder-Frauen – und Kuvings teilt die Botschaft gesunder Energie. Kuvings stärkt Partnerschaft mit Werder-Frauen an einem historischen Spieltag AUTO10S Hands-Free Slow Juicer, Photo by @akokaricafe

37.000 Fans feiern einen historischen Moment der Werder-Frauen – und Kuvings teilt die Botschaft gesunder Energie.

FRANKFURT, GERMANY, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Am 11. Oktober 2025 erlebte das wohninvest WESERSTADION in Bremen einen Tag voller Emotionen und Begeisterung.Die Frauenmannschaft von Werder Bremen besiegte den Hamburger SV mit 2:0 und stellte dabei mit rund 37.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Besucherrekord für ein Frauenfußballspiel im Stadion auf.Beide Treffer fielen per Elfmeter, souverän verwandelt von Larissa Mühlhaus, die damit den historischen Sieg perfekt machte.Als offizieller Partner der Partie war Kuvings mit dabei – und brachte seine Markenbotschaft von „natürlicher Gesundheit und Lebensenergie“ direkt ins Stadion.Auf den beiden LED-Banden erschien der Schriftzug „Premium Entsafter Kuvings“, der symbolisch die Verbindung zwischen sportlicher Leidenschaft und einem gesunden Lebensstil herstellte.Ein Vertreter von Kuvings fasste den Moment so zusammen:„Die Welle der Begeisterung, die 37.000 Fans im Stadion ausgelöst haben, fühlte sich an wie die Energie, die Kuvings mit einem gesunden Lebensstil verbindet.Es war etwas Besonderes, unsere Botschaft inmitten dieser positiven Sportatmosphäre teilen zu dürfen.“Kuvings ist eine weltweit bekannte Marke, die ihre Premium-Kaltpressentsafter in über 90 Länder exportiert.Das Flaggschiffmodell Kuvings AUTO10S setzt mit seiner Hands-free-Automatik-Technologie neue Maßstäbe auf dem europäischen Markt – für eine gesunde Ernährung, die einfacher und komfortabler kaum sein könnte.Diese Philosophie steht im Einklang mit dem Geist des Sports: Teamwork, Leidenschaft und der Mut, Neues zu erreichen.Mit seinem Engagement beim historischen Spiel der Werder-Frauen unterstreicht Kuvings einmal mehr, dass gesunde Energie und sportliche Leidenschaft Hand in Hand gehen können.Ob auf dem Spielfeld oder im Alltag – Kuvings steht für bewussten Genuss, Innovation und Lebensfreude.*Quelle: SV Werder Bremen, Sportschau

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.