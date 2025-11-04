L'Exploratrice Urbaine Vient D'Atterrir: Découvrez Le Scrambler Flying Flea S6

Polyvalence en milieu urbain : la FF.S6, de type Scrambler, est conçue pour faire face à toutes les situations.

MILAN, ITALY, November 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Fidèle à son engagement d'aller toujours plus loin, Flying Flea, la marque de mobilité urbaine électrique de Royal Enfield, a dévoilé aujourd'hui la Flying Flea S6, de type Scrambler, à l'EICMA 2025. Alliant structure légère, design raffiné et capacités tout-terrain, la FF.S6 est un véhicule agile et polyvalent qui repousse les limites de l'exploration urbaine.

Inspirée par l'histoire et conçue pour l'avenir, Flying Flea a lancé son premier produit, l'élégante FF.C6, à l'EICMA 2024. La nouvelle FF.S6, de type Scrambler, perpétue la même philosophie que les motos Flying Flea d'origine, conçues spécifiquement pour la conduite tout-terrain et pour être parachutées. La FF.S6 est profondément ancrée dans cet ADN de légèreté, d'agilité et d'adaptabilité.

La FF.S6 est un ajout significatif et naturel à la gamme Flying Flea : un parfait mélange d'authenticité historique et de performances modernes, conçue pour la ville et au-delà. Évolution de la marque, elle est prête pour la route et les sentiers, offrant aux motards la liberté et la flexibilité nécessaires pour explorer tous les différents environnements urbains.

CONÇUE POUR L'AVENTURE

La FF.S6 est une moto urbaine légère, idéale pour les aventuriers en quête de découvertes, que ce soit dans les recoins inexplorés de la ville, sur les sentiers environnants ou sur les petites routes de campagne. Cette moto offre un équilibre parfait entre agilité et confiance sur tous types de terrains. Ses capacités de Scrambler sont assurées par une fourche inversée, une transmission finale par chaîne et des roues de 19 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière. Le confort de conduite est optimisé par un moteur électrique à couple élevé et une selle longue et confortable de type enduro.

Le boîtier de batterie en magnésium à ailettes, qui optimise le poids et le refroidissement, incarne parfaitement l'esprit Flying Flea, alliant tradition et innovation. Les ailettes avant dynamiques symbolisent une technologie d'avant-garde, tandis que les élégantes ailettes arrière représentent l'héritage de la marque. Ces éléments convergent vers un motif central en forme d'aile, une représentation élégante et distinctive de l'esprit Flying Flea.

Le design est complété par un écran tactile rond qui rend hommage à la Flying Flea originelle tout en intégrant des innovations numériques modernes. Cet écran haute résolution allie esthétique classique et fonctionnalités avancées, offrant des fonctions intuitives et connectées.

TECHNOLOGIE DE POINTE

Flying Flea réinvente la mobilité électrique grâce à des innovations révolutionnaires développées au sein des Flying Flea Tech Centers, en Inde et au Royaume-Uni : des systèmes de gestion moteur et batterie de pointe aux solutions de connectivité fluides.

La FF.S6 est équipée d'une suite de technologies de conduite avancées, telles que la navigation intégrée, un mode tout-terrain dédié et un ABS à détection d'angle d'inclinaison entièrement désactivable, un contrôle de traction, et bien plus encore.

L'intégration parfaite du matériel et du logiciel est assurée par un système d'exploitation et une interface utilisateur développés en interne autour du processeur Qualcomm Snapdragon QWM2290. Spécialement conçu pour les deux-roues, cette puce électronique haute performance permet la connectivité 4G, Bluetooth et Wi-Fi, offrant une gestion du véhicule en temps réel grâce au tableau de bord TFT rond interactif.

Pour plus de confort et de sécurité, la moto est équipée d'un bouton d'assistance vocale. Accessible via le smartphone du conducteur pendant la conduite, cette fonction permet d'utiliser des commandes vocales simples pour lancer la navigation, écouter de la musique, et bien plus encore.

Les systèmes de contrôle sophistiqués de Flying Flea sont optimisés par les microcontrôleurs de pointe NXP, garantissant un traitement des données à haute vitesse, une communication sécurisée et une gestion intelligente de l'énergie. Cette intégration optimise les performances et l'efficacité, s'adaptant dynamiquement aux besoins du pilote.

Conçue pour évoluer autour du pilote, la FF.S6 intègre une unité de contrôle du véhicule (VCU) développée en interne, qui gère des milliers de combinaisons de modes de conduite et adapte dynamiquement les performances pour une expérience de conduite sécurisée, intelligente et connectée.

La FF.S6 offre une connectivité multimodale, permettant aux pilotes d'interagir avec la moto via une montre connectée et une application dédiée. Elle assure ainsi la gestion à distance complète des fonctionnalités clés, telles que le démarrage sans clé, les modes de conduite, l'état de charge et les diagnostics du véhicule. De plus, la plateforme est préchargée avec une suite d'applications et prend en charge les mises à jour à distance (OTA), garantissant à la FF.S6 une technologie toujours à la pointe. La FF.S6 devrait être lancée vers la fin de 2026.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.