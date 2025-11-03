El cubano Tito Haute deslumbra en la Semana de la Moda de París con su primera colección de joyas

De limpiar autos en EE. UU. a desfilar en París, Tito Haute se convierte en el primer cubano en presentar joyería masculina e infantil en la moda internacional.

MIAMI, FL, UNITED STATES, November 3, 2025 / EINPresswire.com / -- El influencer y joyero cubano Jorge Fernández, conocido como Tito Haute , brilló en la Paris Fashion Week con su primera colección de joyas para hombres y niños. Su historia de esfuerzo, talento y visión lo ha convertido en un referente latino del lujo contemporáneo.De limpiar y lavar platos en Estados Unidos a desfilar en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo, el camino de Tito Haute es un testimonio de superación. “Cada trabajo fue un peldaño, cada esfuerzo una oportunidad. Aprendí a valorar el proceso y a creer que todo esfuerzo deja huella”, expresó el creador.Su participación en la Semana de la Moda de París marcó un hito para la comunidad latina, posicionándolo como el primer cubano y uno de los pocos latinos en presentar joyería masculina e infantil en este escenario internacional.Con su sello distintivo El Elefante de Oro, que también da nombre a su boutique ubicada en Florida, Tito Haute ha construido una marca que combina arte, lujo y propósito. Su colección fue lanzada en colaboración con Casa Sousa, reconocida firma colombiana, destacando piezas creadas con una estética elegante, moderna y cuidadosamente elaborada.“Quería diseñar joyas que los hombres y los niños pudieran llevar con orgullo, sin etiquetas ni estereotipos. El verdadero lujo está en construir desde lo que emociona, no desde lo que vende”, afirmó Tito Haute.El cubano, conocido por su carisma en redes sociales y su presencia en TikTok, ha conectado con miles de seguidores a través de su mensaje de autenticidad, humor y cercanía. Su comunidad digital lo ha acompañado en este recorrido, desde sus primeros videos hasta su debut en París.“Ser fiel a tus raíces, hablar con tu acento sin miedo e inspirar a otros sin pretender ser perfecto es mi manera de vivir y crear. Quiero que mi historia recuerde a todos los que sueñan que sí se puede”, agregó.Su impacto digital y su paso por París consolidan a Tito Haute como una figura emergente en la joyería contemporánea, demostrando que el lujo latino puede brillar con identidad, historia y elegancia.Para muestra, un botón: su apoyo público a la influencer Melissa Gate durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia fue reconocido por miles de usuarios en redes sociales. Un gesto que refleja el mismo principio que guía su carrera: cuando ayudas desde la autenticidad, el bien siempre encuentra su camino de regreso.

