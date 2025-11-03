Dubaï accueillera le plus grand événement mondial de santé avec une participation internationale record

Solenne Singer, Senior Vice President at Informa Markets UK Pavilion in 2025 Germany Pavilion in 2025 WHX in Dubai

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Le World Health Expo (WHX) , anciennement Arab Health, et World Health Expo Labs (WHX Labs), anciennement Medlab Middle East, accueilleront le plus grand rassemblement international de professionnels de la santé jamais organisé, à l’occasion de la nouvelle édition du sommet à Dubaï en 2026, transformant ainsi la ville en un centre de santé mondial, du 9 au 13 février 2026.

Face à la simultanéité de ces deux événements en 2026, plus de 270 000 visiteurs professionnels, issus de 180 pays et plus de 4 800 exposants afflueront à Dubaï, où ils auront l’opportunité de visiter les nouveaux locaux de WHX, au Dubai Exhibition Centre (DEC), à l’Expo City Dubai, du 9 au 12 février, ainsi que la possibilité de participer au WHX Labs, qui célèbrera son 25ème anniversaire en 2026 et se tiendra au Dubai World Trade Centre (DWTC), du 10 au 13 février.

Les deux événements ont déjà suscité un intérêt sans précédent de la part des professionnels du secteur mondial de la santé. En effet, la Chine, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Corée s’engagent à intensifier leur présence, en élargissant leurs pavillons nationaux, par rapport à 2025. Cette nouveauté s’est traduite par une augmentation de 12 % de leur superficie, tant pour le WHX que pour le WHX Labs.

Aux côtés de ceux-ci, la Croatie, le Luxembourg et l’Indonésie feront leurs débuts, à travers l’inauguration de leur premier pavillon national. Pendant ce temps, l’Inde, l’Arabie saoudite, Singapour et Taïwan feront un retour attendu en 2026. Un grand nombre d’entreprises très influentes ont également confirmé leur présence au WHX, notamment Philips, GE Healthcare, Siemens, Draegerwerk, United Imaging et American Hospital, entre autres.

Du point de vue de WHX Labs, Beckman Coulter, Pure Lab, Snibe, Sysmex et Leader Healthcare,leaders du marché, présenteront leurs dernières innovations dans le secteur.

Solenne Singer, Vice-présidente senior, Informa Markets, a déclaré : « L’expansion que nous constatons de la part de pays tels que la Chine, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Corée, témoignage de leur désir de renforcer leur présence à ce jour, couplée à l’arrivée des premiers pavillons de la Croatie, du Luxembourg et de l’Indonésie, reflète l’engouement mondial extraordinaire derrière WHX et WHX Labs, ainsi que la valeur que les exposants accordent à ces événements. »

« Cette diversité de participants témoigne des efforts de la communauté mondiale des soins de santé à Dubaï visant à partager des idées, échanger leurs expertises et forger des partenariats, qui influenceront l’industrie pour les années à venir. »

« En parallèle de la transformation de Dubaï en centre dédié aux soins de santé, le dialogue qui se déroulera dans la ville façonnera l’avenir de notre industrie et encouragera la poursuite d’un impact durable à destination des soins de santé et minéraux à une transformation des systèmes, à travers les continents. »

Selon de récents rapports de la société de recherche Research and Markets, le secteur mondial des services de santé connaît une forte croissance. La valeur attendue s’élève à 9,25 trillions de dollars US d’ici 2025, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,4 %. Cette croissance devrait propulser le marché au-delà de 11,2 billions de dollars américains d’ici 2029, dans un contexte au sein duquel la demande de services médicaux, de diagnostics, d’infrastructures, d’assurances et de cadres réglementaires continue d’augmenter.

En parallèle, le marché de l’analyse des données sanitaires, de plus en plus central pour les laboratoires, les diagnostics et les opérations hospitalières, est également en expansion. Des recherches de MarketsandMarkets estiment une valeur d’environ US$ 44,8 milliards en 2024, dépassant les US$ 133,1 milliards d’ici 2029, caractérisées par des taux de croissance supérieurs à 20 % par an, à mesure que les entreprises et les institutions recherchent de meilleures analyses basées sur les données.

Sponsorisé par le Ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats Arabes Unis, WHX couvrira neuf secteurs, portant sur les dispositifs médicaux, d’imagerie, de diagnostic et les infrastructures liées au domaine de la santé. Six conférences accréditées CME auront également lieu, ainsi que quatre ateliers certifiés et trois scènes seront dédiées au partage d’idées disruptives, aux avancées scientifiques et au leadership intellectuel mondial.

En parallèle, WHX Labs mettra en lumière les dernières innovations en matière de laboratoire, porté par le slogan de sa bannière « 25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health » et présentera huit secteurs de produits, deux nouvelles conférences de cliniciens, ainsi que le 25ème Congrès annuel de gestion de laboratoire et de médecine, comptant plus de 250 intervenants internationaux participant à huit sessions de conférences scientifiques accréditées CME.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à l’événement, veuillez consulter la page worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

