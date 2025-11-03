Dubái acogerá el mayor evento mundial de salud con una asistencia internacional récord

Solenne Singer, Senior Vice President at Informa Markets UK Pavilion in 2025 Germany Pavilion in 2025 WHX in Dubai

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- La World Health Expo (WHX), anteriormente conocida como Arab Health, y la World Health Expo Labs, antes denominada Medlab Middle East, congregarán al mayor número de profesionales de la salud a nivel internacional hasta la fecha en su regreso a Dubái en 2026, transformando la ciudad en el epicentro mundial de la asistencia sanitaria del 9 al 13 de febrero de 2026.

Con la celebración simultánea de ambos eventos en 2026, más de 270 000 asistentes profesionales de 180 países y más de 4800 expositores se darán cita en Dubái, donde tendrán la oportunidad de visitar la WHX en su nuevo emplazamiento, el Dubai Exhibition Centre (DEC) en Expo City Dubai, del 9 al 12 de febrero. Además, podrán participar en la WHX Labs, que celebrará su 25 aniversario en 2026 y que se llevará a cabo en el Dubai World Trade Centre del 10 al 13 de febrero.

Ambos eventos ya han suscitado un interés sin precedentes por parte del sector sanitario a nivel global, haciendo que países como China, Alemania, EE. UU., Reino Unido y Corea quieran ampliar su presencia al aumentar el tamaño de sus pabellones nacionales con respecto a 2025. Esto ha resultado en un incremento interanual del 12 % en la superficie de exhibición tanto en la WHX como en la WHX Labs.

Junto a ellos estarán también presentes Croacia, Luxemburgo e Indonesia, que harán su debut con pabellones nacionales. Por su parte, países como India, Arabia Saudita, Singapur y Taiwán regresarán en 2026. Asimismo, un gran número de empresas líderes también han confirmado su asistencia a la WHX, entre ellas Philips, GE Healthcare, Siemens, Draegerwerk, United Imaging y American Hospital.

En cuanto a la WHX Labs, Beckman Coulter, Pure Lab, Snibe, Sysmex y Leader Healthcare son solo algunos de los líderes del mercado que presentarán sus últimas innovaciones en el sector.

En palabras de Solenne Singer, vicepresidenta sénior de Informa Markets: «La expansión que estamos presenciando por parte de países como China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Corea, cada uno de ellos con su mayor presencia hasta la fecha, así como el debut de los pabellones de Croacia, Luxemburgo e Indonesia, reflejan el extraordinario impulso global detrás de la WHX y la WHX Labs, y el valor que los expositores otorgan a estos eventos».

«La diversidad de participación ilustra cómo la comunidad sanitaria internacional se congrega en Dubái para conectar ideas, intercambiar experiencias y forjar colaboraciones que influirán en la industria en los próximos años».

«Con la ciudad de Dubái como escenario para el sector de la asistencia sanitaria, el diálogo que aquí se genere marcará el rumbo de nuestra industria e inspirará un cambio duradero en la atención al paciente y la transformación del sistema a nivel global».

Según informes recientes de la compañía de investigación de mercados Research and Markets, el mercado global de servicios sanitarios está experimentando un fuerte crecimiento, con un valor esperado de 9,25 billones de dólares estadounidenses para 2025, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 5,4 %. Se proyecta que ese crecimiento impulsará al mercado a superar los 11,2 billones de dólares estadounidenses para 2029, ya que la demanda de servicios médicos, diagnósticos, infraestructuras, seguros y marcos regulatorios sigue aumentando.

Al mismo tiempo, el mercado de análisis de datos en el sector sanitario, cada vez más esencial para los laboratorios, el diagnóstico y la gestión hospitalaria, también está en expansión. Según un estudio de MarketsandMarkets, su valor se estima en aproximadamente 44 800 millones de dólares estadounidenses en 2024 y se proyecta que supere los 133 100 millones de dólares para 2029, con tasas de crecimiento anual superiores al 20 %, impulsadas por la creciente demanda de información basada en datos por parte de empresas e instituciones.

Con el apoyo del Ministerio de Salud y Prevención de los EAU, la WHX presentará nueve sectores que abarcan desde productos sanitarios hasta sistemas de obtención de imágenes, diagnóstico e infraestructura sanitaria, además de ofrecer seis conferencias de FMC acreditadas, cuatro bootcamps certificados y tres escenarios dedicados a ideas disruptivas, avances científicos y liderazgo intelectual global.

Por su parte, la WHX Labs destacará las últimas innovaciones en el ámbito de la investigación, bajo el lema «25 Años de Innovación en el Laboratorio: Uniendo Comunidades por la Salud» (25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health). El evento contará con ocho pilares de producto, dos nuevas conferencias para clínicos y el 25º Congreso Anual de Gestión de Laboratorios y Medicina, con la participación de más de 250 ponentes internacionales como parte de ocho itinerarios de conferencias científicas de FMC acreditadas.

Para consultar más información o para registrarse en el evento, visite worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

