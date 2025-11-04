Smartpatient und ALK feiern drei Jahre erfolgreiche Förderung der Therapietreue bei Allergiebehandlungen

Die dreijährige Zusammenarbeit mit ALK zeigt eindrucksvoll, welchen Unterschied eine gut gestaltete digitale Unterstützung machen kann” — Ira von Arnim, Chief Commercial Officer bei smartpatient.

MUNICH , GERMANY, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Smartpatient , das Unternehmen hinter der weltweit führenden Plattform MyTherapy, und ALK, ein globaler Anbieter von Allergie-Immuntherapien, feiern das dreijährige Bestehen ihrer erfolgreichen Partnerschaft. Gemeinsam setzen sich die Unternehmen dafür ein, die langfristige Therapietreue von Allergiepatienten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu stärken.Die im Oktober 2022 gestartete Zusammenarbeit widmet sich einer grundlegenden Herausforderung der Allergie-Immuntherapie: Die Therapietreue ist der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Behandlung. Obwohl viele Patienten bereits nach wenigen Wochen eine spürbare Besserung ihrer Symptome wahrnehmen, ist für eine langfristige und nachhaltige Wirkung eine konsequente und kontinuierliche Behandlung über mindestens drei Jahre erforderlich.Um diese Herausforderung zu meistern, haben ALK und Smartpatient digitale Patientenprogramme auf Basis der MyTherapy-Plattform entwickelt. Diese Programme kombinieren evidenzbasiertes Wissen mit verhaltenspsychologischen Erkenntnissen sowie praxisnahen Alltagstipps, um Patienten während ihres gesamten Therapieverlaufs umfassend zu unterstützen.Das Programm trägt dazu bei, dass Allergiepatienten ihre Immuntherapie zuverlässig und gemäß ärztlicher Empfehlung fortführen. Funktionen, wie die täglichen Erinnerungen an die Tabletteneinnahme, automatische Berechnung des Tablettenvorrates und personalisierte Inhalte unterstützen dabei, die Therapietreue langfristig zu sichern.Eine kürzlich durchgeführte In-App-Umfrage unterstreicht die positive Wirkung dieser digitalen Unterstützung. 95 Prozent der befragten Patientinnen und Patienten gaben an, die Bedeutung einer mindestens dreijährigen Therapie zu verstehen, und mehr als 90 Prozent fühlen sich gut über ihre Behandlung informiert.Diese Ergebnisse zeigen deutlich, wie das Programm das Verständnis und die Motivation der Patienten stärkt – zwei entscheidende Faktoren für den Erfolg einer Langzeittherapie.“Indem wir verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse direkt in den Alltag der Patienten integrieren, helfen wir, die Kluft zwischen ärztlicher Verschreibung und tatsächlicher Therapietreue zu überbrücken.“ sagt Ira von Arnim, Chief Commercial Officer bei smartpatient.„Für Menschen mit Allergien kann die konsequente Fortführung der Behandlung den Unterschied zwischen vorübergehender Linderung und dauerhafter Besserung ausmachen. Unsere Partnerschaft mit Smartpatient ermöglicht es uns, Patienten über den ganzen Behandlungszeitraum hinweg gezielt zu begleiten – mit Informationen, Motivation und echter Unterstützung“, ergänzt Klaudia Wondraschek, Director Marketing bei ALK Deutschland.Dank der modularen Plattformarchitektur von MyTherapy kann ALK Inhalte flexibel auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Märkte und Patientengruppen zuschneiden –bei gleichzeitiger Einhaltung regulatorischer Anforderungen und hoher Skalierbarkeit.Auch im vierten Jahr ihrer Partnerschaft verfolgen Smartpatient und ALK gemeinsam das Ziel, die Behandlungsergebnisse von Allergiepatienten durch digitale Unterstützung nachhaltig zu verbessern.Über smartpatient Smartpatient ist der Entwickler von MyTherapy , einer der weltweit am häufigsten genutzten Apps für Medikationsmanagement, die mehr als 12 Millionen Patient:innen unterstützt. Als Teil von Redcare Pharmacy entwickelt Smartpatient ein vollständig integriertes digitalesGesundheitsökosystem, das Patient:innenaktivierung, personalisierte Unterstützung, Medikamentenversorgung und praxisnahe Erkenntnisse miteinander verbindet. Die skalierbaren, patientenzentrierten Lösungen bringen Patient:innen, Leistungserbringer und Pharma-Partner zusammen, um bessere Ergebnisse im gesamten Gesundheitswesen zu erzielen.Über ALKSeit über 100 Jahren steht ALK für klinisch geprüfte, hochwertige Allergenpräparate –zur Diagnostik und zur langfristigen Linderung allergischer Beschwerden. Unsere Produkte kommen als sublinguale Tabletten, Tropfen oder in Form der subkutanen AllergieImmuntherapie zum Einsatz. Darüber hinaus bieten wir auch Präparate zur Notfallbehandlung von Anaphylaxie und leisten so einen wichtigen Beitrag zur schnellen Hilfe im Ernstfall. Mittlerweile vertrauen weltweit über 2,4 Millionen Menschen auf unsere Produkte. Wir werden auch weiterhin intensiv in die Forschung und Entwicklung von Therapien zur Bekämpfung von Allergien investieren.Weitere Informationen über ALK und Allergien finden Sie auf www.alk.de

