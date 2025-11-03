ดีล 11.11 เพื่อการออมอย่างชาญฉลาดและการเลี้ยงลูกอย่างอบอุ่น
A Celebration of 4.5 Million Mothers’ Trust: Exclusive discounts across breastfeeding, care, outing, and parenting essentials empowering Southeast Asian Parents with Smart Savings and Cozy Parenting
ฉลองความไว้วางใจจากคุณแม่ 4.5 ล้านคน: ส่วนลดพิเศษสำหรับการออมอย่างชาญฉลาดและการเลี้ยงลูกอย่างอบอุ่น
BANGKOK, THAILAND, November 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Momcozy แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อคุณแม่ ประกาศเปิดตัวแคมเปญ 11.11 Cozy Sale ประจำปี 2568 แคมเปญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับคุณแม่กว่า 4.5 ล้านคนที่ไว้วางใจแบรนด์นี้นับตั้งแต่ก่อตั้ง
กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Momcozy ในการสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมที่เน้นความสะดวกสบาย นักช้อปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้พบกับส่วนลดพิเศษสูงสุด 25% สำหรับสินค้าที่แบรนด์ชื่นชอบที่สุด คัดสรรมาให้คุณผ่าน Shopee, Lazada และ TikTok Shop
สินค้าเด่นจากแคมเปญ 11.11 Cozy Sale
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พบกับส่วนลดสุดพิเศษสำหรับสินค้ายอดนิยมของ Momcozy:
● เครื่องปั๊มนมแบบแฮนด์ฟรี Momcozy Mobile Flow M9 – น้ำหนักเบา เสียงเงียบ และทรงพลัง – มอบอิสระและความสะดวกสบายให้กับคุณแม่ทุกที่ทุกเวลา
https://cutt.ly/Momcozy-Mobile-Flow-M9-Handsfree-Breast-Pump
● เครื่องอุ่นนมแบบพกพา Momcozy สำหรับการเดินทาง – อุ่นนมได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายแม้ขณะเดินทาง ออกแบบมาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ยุ่งวุ่นวาย
https://cutt.ly/Momcozy-Portable-Milk-Warmer-for-Travel
● เครื่องทำความเย็นนมแม่แบบพกพา Momcozy – คงความสดใหม่ของนมระหว่างการเดินทางด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะและดีไซน์กะทัดรัด
https://cutt.ly/Momcozy-22oz-Portable-Breast-Milk-Cooler
● เครื่องนวดนมแบบมีล้อ Momcozy – เพิ่มการไหลเวียนของน้ำนมและบรรเทาอาการไม่สบายด้วยความแม่นยำตามหลักสรีรศาสตร์ที่ผ่อนคลายและออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
https://cutt.ly/Momcozy-Rolling-Lactation-Massager-with-Heat
● เครื่องล้างขวดนม เครื่องนึ่งขวดนม และเครื่องอบผ้า Momcozy KleanPal Pro – โซลูชันอัจฉริยะแบบครบวงจรเพื่อสุขอนามัยของขวดนมและความอุ่นใจ
https://cutt.ly/Momcozy-KleanPal-Pro-Baby-Bottle-Washer-Sterilizer-Dryer
ธีม “เลี้ยงลูกอย่างอบอุ่น ประหยัดอย่างชาญฉลาด” สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของแบรนด์ในการผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับความเอาใจใส่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ทั้งในด้านการใช้งานและความสะดวกสบาย
ส่วนลดสูงสุด 25%:
Shopee: 10-14 พฤศจิกายน 2568
Lazada: 10-13 พฤศจิกายน 2568
TikTok Shop: 7-11 พฤศจิกายน 2568
เกี่ยวกับ Momcozy
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2561 Momcozy แบรนด์เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่อันดับ 1 ของโลก* ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้าน FemTech อย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อดูแลคุณแม่และลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดและหลังจากนั้น ด้วยความมุ่งมั่นในนวัตกรรมและความสะดวกสบาย Momcozy ได้นิยามใหม่แห่งการดูแลรักษาคุณแม่ด้วยเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ เสื้อชั้นในให้นม และผลิตภัณฑ์จำเป็นอื่นๆ ที่ผสานเข้ากับชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ผลิตภัณฑ์ของ Momcozy เป็นที่ชื่นชอบของคุณแม่กว่า 4.5 ล้านคน** ใน 60 ประเทศ จำหน่ายโดยตรงบนเว็บไซต์ของแบรนด์และร้านค้าปลีกชั้นนำอย่าง Babylist, Walmart, Target และ Amazon พันธกิจของ Momcozy คือการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายและการรองรับที่คุณแม่ต้องการในทุกช่วงวัย
*อ้างอิงจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ทั่วโลก, Grand View Research 2024
**ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2025 จากแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของ Amazon
