Krux Analytics lança Guia para Otimizar a Perfuração na América Latina

CALGARY, CANADA, October 30, 2025 / EINPresswire.com / -- A Krux Analytics, fornecedora líder de software para otimização de perfuração e parceira estratégica da IMDEX, tem o prazer de anunciar o lançamento de seu Guia para Otimizar a Perfuração, desenvolvido especialmente para a indústria de mineração da América Latina. Este recurso abrangente foi criado para ajudar empresas de mineração e perfuração a liberar todo o potencial de seus dados operacionais e impulsionar uma tomada de decisão mais inteligente e eficiente.A América Latina abriga alguns dos recursos minerais mais importantes do mundo, e a Krux está comprometida em apoiar o setor de mineração da região com tecnologia de ponta e expertise local. O guia oferece insights práticos, fluxos de trabalho comprovados e estudos de caso reais para ajudar as equipes a reduzir custos, melhorar o desempenho e acelerar a reconciliação de dados.“A América Latina é uma potência da mineração global. A região concentra 40% das reservas mundiais de cobre, e entre 20% e 30% das maiores empresas de mineração do mundo atuam ativamente aqui. Nosso compromisso é ajudar essas empresas a prosperar,” afirmou Jody Conrad, CEO da Krux Analytics.“Este guia é mais do que um manual – é uma mudança de mentalidade. Ele mostra como pequenas melhorias na gestão de dados de perfuração podem gerar grandes avanços em eficiência, rentabilidade e confiança.”Liberando valor oculto por meio da otimização da perfuraçãoEmpresas de mineração em toda a América Latina estão sentadas sobre uma mina de ouro ainda não explorada – não no subsolo, mas em seus dados. O Guia da Krux para Otimizar a Perfuração mostra como até pequenas melhorias na visibilidade dos dados e na integração de fluxos de trabalho podem gerar ganhos operacionais e financeiros significativos.“Os dados que as empresas de mineração já possuem podem valer milhões,” disse Conrad. “Vimos empresas reduzirem o tempo de espera em 20%, acelerarem a reconciliação em várias semanas e eliminarem disputas de faturamento caras e demoradas – apenas melhorando a forma como coletam, validam e utilizam seus dados de perfuração.”Ao transformar dados fragmentados em insights acionáveis, a Krux permite que as empresas tomem decisões mais rápidas e confiáveis — melhorando, assim, a rentabilidade e a sustentabilidade.“A oportunidade para a indústria é enorme,” acrescentou Conrad. “Estamos aqui para ajudá-los a aproveitá-la — porque quando seus dados são limpos, consistentes e validados, tudo o resto melhora.”O guia inclui as melhores práticas para:- Padronizar dados, reduzindo erros e melhorando a consistência entre as equipes.- Otimizar o desempenho das sondas com insights em tempo real sobre uso de brocas, tempo ocioso e produtividade.- Acelerar o faturamento por meio de fluxos de trabalho automatizados e validação centralizada de dados.- Fortalecer a colaboração entre prestadores de serviço e empresas de recursos minerais.As soluções da Krux já estão gerando resultados mensuráveis em toda a região. Uma grande mineradora operando na Argentina obteve:- Redução de 20% no tempo de espera- Diminuição do tempo ocioso de 9,5% para 6,1%- Reconciliação mais rápida, passando de meses para semanas- Maior precisão dos dados e menos disputas de faturamentoNo fim, o cliente conseguiu aumentar a metragem perfurada sem adicionar novas sondas.Com o apoio da IMDEX e uma equipe dedicada, a Krux está expandindo sua atuação em toda a América Latina, oferecendo suporte local e implementações personalizadas para atender às necessidades específicas das operações de mineração da região.O Guia da Krux Analytics para Otimizar a Perfuração já está disponível para download em português, espanhol e inglês.Para acessar o guia ou solicitar uma demonstração, visite 👉 www.kruxanalytics.com Sobre a Krux AnalyticsCom sede em Calgary, Canadá, a Krux Analytics é uma empresa fundada por mulheres e líder em software de otimização de perfuração, ajudando companhias de mineração a desbloquear todo o potencial de seus dados operacionais.A plataforma da Krux permite a coleta e análise de dados em tempo real diretamente da sonda, fornecendo às equipes uma única fonte de verdade para orientar decisões mais inteligentes e melhorar o desempenho da perfuração.Com a Krux, os clientes podem acompanhar custos operacionais, monitorar o desempenho de perfuração entre diferentes locais e sondas, e integrar facilmente os dados aos fluxos de trabalho existentes por meio de integrações e APIs incorporadas.A verdadeira otimização começa com bons dados — e a Krux está comprometida em ajudar seus clientes a transformar insights em resultados reais.Para saber mais, visite www.kruxanalytics.com

