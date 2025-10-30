Krux Analytics lanza su Guía para Optimizar la Perforación en América Latina
Empoderando a los equipos mineros con las mejores prácticas basadas en datosCALGARY, CANADA, October 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Krux Analytics, proveedor líder de software para la optimización de perforación y socio estratégico de IMDEX, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su Guía para Optimizar la Perforación, dirigida a la industria minera latinoamericana. Este recurso integral está diseñado para ayudar a las empresas mineras y de perforación a aprovechar todo el potencial de sus datos operativos y tomar decisiones más inteligentes y eficientes.
América Latina alberga algunos de los recursos minerales más importantes del mundo, y Krux reafirma su compromiso con la región, ofreciendo tecnología de vanguardia y conocimiento local. La guía presenta recomendaciones prácticas, flujos de trabajo comprobados y casos de estudio reales para ayudar a los equipos a reducir costos, mejorar el rendimiento y acelerar la conciliación operativa.
“América Latina es una potencia minera global. La región concentra el 40% de las reservas de cobre del mundo, y entre el 20% y 30% de las principales compañías mineras globales operan activamente aquí. Estamos profundamente comprometidos con ayudar a las empresas de la región a prosperar,” comentó Jody Conrad, CEO de Krux Analytics.
“Esta guía es más que un manual: es un cambio de mentalidad. Demuestra cómo incluso pequeños ajustes en la gestión de datos de perforación pueden generar grandes mejoras en eficiencia, rentabilidad y confianza.”
Desbloqueando valor oculto a través de la optimización de la perforación
Las empresas mineras en América Latina poseen un enorme potencial sin explotar —no en el subsuelo, sino en sus datos. La Guía de Krux para Optimizar la Perforación muestra cómo pequeñas mejoras en la visibilidad de los datos y en la integración de flujos de trabajo pueden generar beneficios operativos y financieros significativos.
“Los datos que las compañías mineras ya tienen podrían valer millones,” explicó Conrad. “Hemos visto empresas reducir tiempos de espera en un 20%, acelerar conciliaciones por semanas y eliminar disputas de facturación costosas, simplemente mejorando la forma en que recopilan, validan y utilizan sus datos de perforación.”
Al transformar datos fragmentados en información accionable, Krux permite a las empresas tomar decisiones más rápidas y seguras, mejorando su rentabilidad y sostenibilidad.
“La oportunidad para la industria es enorme,” añadió Conrad. “Estamos aquí para ayudarlos a aprovecharla —porque cuando los datos son limpios, consistentes y validados, todo lo demás mejora.”
La guía incluye las mejores prácticas para:
- Estandarizar datos y reducir errores, mejorando la consistencia entre equipos.
- Optimizar el rendimiento de las perforadoras con información en tiempo real sobre uso de brocas, tiempos muertos y productividad.
- Acelerar la facturación mediante flujos de trabajo automatizados y validación centralizada de datos.
- Fortalecer la colaboración entre contratistas de perforación y operadores mineros.
Los resultados ya se reflejan en la región. Una importante empresa minera en Argentina logró:
- Reducir los tiempos de espera en 20%
- Disminuir el tiempo muerto de 9.5% a 6.1%
- Acelerar la conciliación, pasando de meses a semanas
- Mejorar la precisión de los datos y reducir disputas de facturación
En última instancia, el cliente logró aumentar los metros perforados sin añadir más equipos.
Con el apoyo de IMDEX y un equipo regional dedicado, Krux continúa expandiendo su presencia en América Latina, ofreciendo soporte personalizado e implementaciones adaptadas a las necesidades locales.
La Guía de Krux para Optimizar la Perforación ya está disponible para descarga en español, portugués e inglés.
Para acceder a la guía o solicitar una demostración, visite 👉 www.kruxanalytics.com
Acerca de Krux Analytics
Con sede en Calgary, Canadá, Krux Analytics es una empresa fundada por mujeres y líder en software de optimización de perforación, ayudando a las compañías mineras a aprovechar al máximo el valor de sus datos operativos. La plataforma Krux permite la recolección y análisis de datos en tiempo real directamente desde la perforadora, brindando a los equipos una única fuente de información confiable para tomar mejores decisiones y mejorar su desempeño.
Con Krux, los clientes pueden monitorear costos operativos, analizar el rendimiento de perforación por sitio y equipo, e integrar sus datos fácilmente en los flujos de trabajo existentes mediante integraciones y APIs.
La verdadera optimización comienza con buenos datos, y en Krux estamos comprometidos con ayudar a nuestros clientes a convertir la información en resultados reales.
Para más información, visite www.kruxanalytics.com.
