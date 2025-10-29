Moonlight Companies Voluntarily Recalls California-Grown Conventional Yellow and White Peaches Because of Possible Health Risk

|Moonlight Yellow Peaches
|Individual pieces
|4401 4044
|
|P1
|01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT
|Multi-packs
|
|8 10248 03165 6 8 98429 00209 1
|P1
|01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT
|Moonlight White Peaches
|Individual pieces
|4401 4044
|
|P1
|01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT
|Multi-packs
|
|
8 10248 03163 2
8 98429 00209 1
|P1
|01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT
|Moonlight White Peaches (“Peppermint Peach”)
|Multi-packs
|
|
8 98429 00266 4
8 10248 03163 2
8 10248 03087 1
8 10248 03186 1
|P1
|01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT
|Kroger Yellow Peaches
|Multi-packs
|
|11110 18174
|P1
|01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability
for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this
article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.