Avian Influenza and Biosecurity: Lessons from Past Outbreaks

Avian influenza (AI), particularly the highly pathogenic H5N1 strain, continues to pose a serious threat to poultry production in the US. Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) outbreaks have caused far reaching economic and operational impacts across the country. These outbreaks have also highlighted areas where biosecurity practices can be strengthened to better protect poultry operations of all sizes. HPAI outbreak events have challenged farmers’ livelihoods, disrupted food supply chains, and affected international trade.

The stress and uncertainty caused by repeated outbreaks across Oregon and the country, has taken a toll on the mental health of many poultry owners and producers. The Agristress Helpline for Oregon is free and available 24/7 for agricultural and forestry communities by call or text at (833-897-2474). Click the link below to find out more information about the Helpline and resources available.

What Happened?

Investigations into recent HPAI outbreaks have pointed to several recurring biosecurity lapses:

Recent outbreaks have highlighted vulnerabilities such as inadequate control over who and what enters poultry production areas—often due to missing or poorly enforced entry protocols for people, vehicles, and equipment

Improper cleaning and disinfection of vehicles, equipment, and footwear

Inadequate separation between flocks and wildlife

Inconsistent implementation of biosecurity protocols due to gaps in training or understanding

These gaps allowed the virus to infect domestic poultry via direct contact with wild birds or indirect contact via contaminated surfaces.

Lessons Learned

Strengthening Routine Farm Biosecurity Practices is Important

Maintaining consistent, well-defined biosecurity procedures such as controlled entry points, farm-designated clothing, boots and equipment, and clear perimeter boundaries has proven essential in reducing disease risk. Regular reinforcement of these practices supports both flock health and overall farm resilience.

Wild Birds Are a Constant Risk

Migratory birds, particularly waterfowl, play a key role in spreading HPAI. Water sources, feed areas, and open-range systems must be carefully managed to minimize contact.

Surveillance Saves Time and Flocks

Early detection and reporting through active flock monitoring has proven critical in limiting outbreak size and duration. Watch closely for illness and report sick or dead birds.

Domestic Poultry/Livestock - ODA Disease Reporting Hotline: 503-986-4711

Wild Birds/Wildlife – ODFW Disease Reporting Hotline: 1-866-968-2600

Regular Biosecurity Training is Needed

Even the best biosecurity protocols can fail without consistent human compliance. Regular staff or small flock owner education and a “biosecurity-first” culture are vital.

Moving Forward

Effective biosecurity is a proactive investment in the long-term health and stability of poultry flocks and the poultry industry. Ongoing biosecurity preparedness, regular updates to protocols, and a strong commitment to prevention of disease introduction are essential for safeguarding the health of poultry flocks of all sizes.

Stay up to date and learn more with information on the Oregon Department of Agriculture’s (ODA) Avian Influenza resources, webpages, and Animal Health Alerts.

La influenza aviar (IA), particularmente la cepa H5N1 altamente patógena, continúa representando una grave amenaza para la producción avícola en los EE. UU. Los brotes de influenza aviar altamente patógena (IAAP) han causado impactos económicos y operativos de gran alcance en todo el país. Estos brotes también han puesto de relieve áreas donde se pueden fortalecer las prácticas de bioseguridad para proteger mejor las operaciones avícolas de todos los tamaños. Los brotes de influenza aviar altamente patógena han desafiado los medios de vida de los agricultores, interrumpido las cadenas de suministro de alimentos y afectado el comercio internacional.

El estrés y la incertidumbre causados por los repetidos brotes en Oregón y el país han afectado la salud mental de muchos propietarios y productores de aves de corral. La línea de ayuda de Agristress para Oregón es gratuita y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para las comunidades agrícolas y forestales por llamada o mensaje de texto al (833-897-2474). Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre la línea de ayuda y los recursos disponibles.

¿Qué pasó?

Las investigaciones sobre brotes recientes de IAAP han señalado varias fallas recurrentes de bioseguridad:

Los brotes recientes han puesto de relieve vulnerabilidades como el control inadecuado sobre quién y qué ingresa a las áreas de producción avícola, a menudo debido a la falta o el mal cumplimiento de los protocolos de entrada para personas, vehículos y equipos

Limpieza y desinfección inadecuadas de vehículos, equipos y calzado

Separación inadecuada entre bandadas y vida silvestre

Implementación inconsistente de protocolos de bioseguridad debido a brechas en la capacitación o comprensión

Estas brechas permitieron que el virus infectara a las aves de corral domésticas a través del contacto directo con aves silvestres o el contacto indirecto a través de superficies contaminadas.

Lecciones aprendidas

Es importante fortalecer las prácticas rutinarias de bioseguridad en las granjas

Mantener procedimientos de bioseguridad consistentes y bien definidos, como puntos de entrada controlados, ropa, botas y equipos designados por la granja, y límites perimetrales claros, ha demostrado ser esencial para reducir el riesgo de enfermedades. El refuerzo regular de estas prácticas apoya tanto la salud de la parvada como la resiliencia general de la granja.

Las aves silvestres son un riesgo constante

Las aves migratorias, en particular las acuáticas, desempeñan un papel clave en la propagación de la IAAP. Las fuentes de agua, las áreas de alimentación y los sistemas de campo abierto deben administrarse cuidadosamente para minimizar el contacto.

La vigilancia ahorra tiempo y parvadas

La detección temprana y la notificación a través del monitoreo activo de parvadas han demostrado ser fundamentales para limitar el tamaño y la duración del brote. Esté atento a las enfermedades e informe sobre aves enfermas o muertas.

Aves de corral y ganado domésticos - Línea directa de notificación de enfermedades de ODA: 503-986-4711

Aves silvestres/vida silvestre - Línea directa de notificación de enfermedades de ODFW: 1-866-968-2600

Se necesita capacitación regular en bioseguridad

Incluso los mejores protocolos de bioseguridad pueden fallar sin un cumplimiento humano constante. La educación regular del personal o de los propietarios de pequeñas parvadas y una cultura de "bioseguridad primero" son vitales.

Avanzando

La bioseguridad efectiva es una inversión proactiva en la salud y estabilidad a largo plazo de las parvadas de aves de corral y la industria avícola. La preparación continua para la bioseguridad, las actualizaciones periódicas de los protocolos y un fuerte compromiso con la prevención de la introducción de enfermedades son esenciales para salvaguardar la salud de las parvadas de aves de corral de todos los tamaños.

Manténgase actualizado y obtenga más información con información sobre los recursos, las páginas web y las alertas de salud animal sobre la influenza aviar del Departamento de Agricultura de Oregón (ODA).

Contact | Contacto

ODA Animal Health Program | Programa de Salud Animal de la ODA

AnimalHealth@oda.oregon.gov

503-986-4680

ODA Disease Reporting Hotline: 503-986-4711 | Línea directa de notificación de enfermedades de la ODA: 503-986-4711