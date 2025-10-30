Streamio lanserar Events för schemalagda livestreams

Svensk videoplattform lanserar en ny funktion för schemalagda direktsändningar

Events gör det enklare att hantera planerade livestreams på Streamio” — Johan Olde

UPPSALA, SWEDEN, October 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Streamio, den GDPR-kompatibla video- och livestreamplattformen från Rackfish AB, presenterar idag Events - en funktion som gör det möjligt att schemalägga livestreams med fasta start- och stopptider. Event-funktionen är utformad för organisationer som behöver kontroll över tidsstyrda direktsändningar. Webbinarier, konferenser, produktlanseringar och minnesstunder kräver ofta exakt tidshantering. Med Events kan användare ange när en livestream ska starta och sluta, och varje event får sin egen spelare och inbäddningskod.Streamio erbjuder nu två lägen för livestreaming:Standardläget - för spontana sändningar.Event-läget - för planerade direktsändningar där tidpunkten är avgörande.Användare kan anpassa vad tittarna ser i olika skeden genom att ladda upp bilder och lägga till text innan eventet startar, efter det slutar eller om streamen tillfälligt skulle avbrytas.Events är nu tillgängligt för alla Streamio-kunder utan extra kostnad.Om Streamio och Rackfish AB Streamio är en video-on-demand och livestreamplattform utvecklad av Rackfish AB (org. nr 556614-3243), ett svenskt företag grundat 1999 och beläget vid Uppsala Slott. Streamio fokuserar på GDPR-efterlevnad , europeisk datalagring och tillgänglighetsfunktioner.

