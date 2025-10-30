Streamio lanserar Events för schemalagda livestreams
Svensk videoplattform lanserar en ny funktion för schemalagda direktsändningar
Event-funktionen är utformad för organisationer som behöver kontroll över tidsstyrda direktsändningar. Webbinarier, konferenser, produktlanseringar och minnesstunder kräver ofta exakt tidshantering. Med Events kan användare ange när en livestream ska starta och sluta, och varje event får sin egen spelare och inbäddningskod.
Streamio erbjuder nu två lägen för livestreaming:
Standardläget - för spontana sändningar.
Event-läget - för planerade direktsändningar där tidpunkten är avgörande.
Användare kan anpassa vad tittarna ser i olika skeden genom att ladda upp bilder och lägga till text innan eventet startar, efter det slutar eller om streamen tillfälligt skulle avbrytas.
Events är nu tillgängligt för alla Streamio-kunder utan extra kostnad.
Om Streamio och Rackfish AB
Streamio är en video-on-demand och livestreamplattform utvecklad av Rackfish AB (org. nr 556614-3243), ett svenskt företag grundat 1999 och beläget vid Uppsala Slott. Streamio fokuserar på GDPR-efterlevnad, europeisk datalagring och tillgänglighetsfunktioner.
Johan Olde
Rackfish AB / Streamio
+46 18 18 18 00
info@streamio.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.