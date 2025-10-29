BCR-i Holding, Orta Doğu'ya Yöneliyor: İlk Adım Türkiye

Benoit Crouzatier from BCRI HOLDING, BCR-i Groupe, CEO

IZMIR, TURKEY, October 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Günümüzün hızlı değişen ekonomik ve teknolojik dinamikleri karşısında, yalnızca mevcut pazarlara uyum sağlamakla yetinmek değil, yeni ufuklara açılmak da zorunluluk haline gelmiştir. Bu felsefe, BCR-i'yi Fransa sınırlarının ötesinde uluslararası genişleme hedefine yönlendirmektedir. Bu yaklaşım, yalnızca küresel varlığımızı genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda daha kapsamlı bir uluslararası uzmanlık kazanmamızı sağlayacak; böylece yalnızca açık ve uyumlu bir şirketin sunabileceği deneyim ve verimliliği elde edeceğiz.

Bu vizyona uygun olarak, tesis yönetimi ve endüstri ile ticaret için yenilikçi çözümler konusunda uzmanlaşmış BCR-i Grubu, stratejik bir genişlemeyi Akdeniz ve Orta Doğu'ya doğru başlatmaktadır. Bu girişimde öncü nokta olarak Türkiye'yi seçtik; bu seçim, zorlukları olsa da doğal ve kuşkusuz en umut verici olanıdır. Orta Doğu'nun ekonomik motoru olan Türkiye, gelişmiş bir ekonomi ve benzersiz, dinamik bir profesyonel kültüre sahiptir. BCR-i için amaç, yerel aktörlerin güçlü ve yenilikçi olduğu bir pazarda fatih gibi davranmak veya ek bir rakip olarak konumlanmak değildir. Aksine, uzun vadeli bir ortak olarak konumlanmayı hedefliyoruz; yerel teklifleri optimize ederek Türk aktörlerle kalıcı ilişkiler kuracağız. Bu ortaklıklar, bizim uzmanlığımızı zenginleştirecek ve Fransa ile Avrupa'daki mevcut pazarlarımızda etkimizi artıracaktır.

Bu yaklaşım, genellikle konfor alanlarının dışına çıkarken belirli bir kibir ve her şeyi bilme yanılsamasıyla hareket eden büyük Batılı grupların uygulamalarından bilinçli bir şekilde ayrılmaktadır. BCR-i olarak, altyapı yönetimi, ileri elektronik, endüstriyel yenilik ve havacılık, otomotiv, madencilik ile yeşil teknolojiler gibi çeşitli sektörler için kişiye özel çözümler gibi alanlarda edindiğimiz uzmanlıktan gurur duyuyoruz; ancak alçakgönüllü ve öğrenmeye açık bir tutum sergiliyoruz. Yurtdışında yeni yetkinlikler kazanmayı, bilgi paylaşımımız karşılığında arıyoruz. Salt kapitalist bir bakış açısının ötesinde, bir girişimcinin misyonunu, yalnızca kendi şirketini değil, ortaklarını ve çalışanlarını da başarıya taşımak olarak görüyoruz. Bu felsefe, tüm tanıtım ve bilgilendirme materyallerimizin temelinde yer alır: İnsan odaklı bir güven ortamını önceliyoruz, hatta adil ve sportmence işbirliğine hazır rakiplerimizle bile.

İş dünyasını, herkesin birbirinin başarılarından ve hatalarından öğrendiği, uyumlu ve yüksek performanslı bir ekosistem olarak görüyoruz – tıpkı Olimpiyat mottosunun "Citius, Altius, Fortius – Communiter" ("Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü – birlikte") gibi, iş hayatına uyarlanmış haliyle, tek hedef müşteri memnuniyeti.

Bilgili gözlemciler olarak, Türkiye'nin ticari, endüstriyel ve siyasi alanlardaki dikkate değer evrimini gözlemliyoruz; bu evrim, onu tarihi bölgesel güç rolünün çok ötesine taşımaktadır. Bu büyümenin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz ve Fransız uzmanlığımızın Türk ortaklarımıza, özellikle geleneksel Frankofon pazarlarda önemli bir katma değer sağlayabileceğini düşünüyoruz. Karşılığında, onlar bize dinamik pazarlarının ve yüzyıllardır köklü oldukları çevre bölgelerin kapılarını açacaktır.

Bu girişimi başarıyla yürütmek için, BCR-i, Orta Doğu uzmanlığı derin olan Geliştirme Direktörümüz Michel Sroussi'nin bilgi birikiminden ve yerel temsilci M. Romain Schwertz'in varlığından yararlanmaktadır. Araştırmalarımızı, geleneksel olarak kozmopolit ve ticarete açık olan Ege Denizi'nin tarihi bölgesinde başlatıyoruz; bu bölgeyi, grubumuz için de dahil olmak üzere yeni bir Avrasya omurgasını besleyecek ideal bir kuluçka merkezi olarak görüyoruz.

Bu genişleme, BCR-i Grubu'nun uluslararası stratejisinde kilit bir adımı temsil etmekte olup, bcri-international.com adresindeki uluslararası bölümümüzde tanımlandığı üzere yenilik, ortaklık ve sürdürülebilirlik değerlerimizle uyumludur. Türk ve bölgesel aktörleri, bu karşılıklı fayda sağlayacak macerada bize katılmaya davet ediyoruz.

Benoît Crouzatier

Başkan, BCR-i Holding

contact@bcri-international.com

www.bcri-international.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.