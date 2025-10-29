TALQ认证的持续不断增长提升了智慧城市的互操作性
TALQ联盟目前共有82名成员，并列出74款获得TALQ认证的产品
成立于2012年的TALQ联盟，制定了一个全球公认的标准，用以管理控制与监控多种智慧城市应用所使用的软件接口。自2017年以来，该联盟已实施严格的认证程序，以验证TALQ协议的正确实施。随着公共招标越来越要求符合开放标准，TALQ认证在过去几年里的需求显著增长。该联盟规模持续扩大，目前由82家成员公司组成。对于制造商而言，认证能够让他们确信其系统既具备面向未来的能力，又能与其他供应商的解决方案互联互通。
共有74款TALQ认证产品，包括31款中央管理软件（CMS）和43个网关（户外设备网络，ODN）。所有经认证的产品现在均提供已成功完成的“功能测试”详细清单。这些功能测试对于向城市、公共事业单位和规划者清晰展示每种产品可实现的功能至关重要。每项测试均对应一套明确的技术要求，采用通俗易懂的语言进行说明，避免使用TALQ专有术语。
“随着TALQ不断发展以支持新兴应用场景，并且越来越多城市要求全面的多供应商支持，市场上的任何解决方案都需要具备一种罕见的能力组合：既能快速实现新功能，同时又能完全向下兼容早期版本，并在100%的应用场景中保持卓越品质与标准合规性。”Citylinx首席执行官Emmanuel Touron表示。“这种组合并非偶然。它体现了多年来的模块化设计、强大的接口抽象以及严谨的测试文化。这意味着无论标准如何演变，城市、公共事业单位和集成商都能放心依赖Citylinx在动态多供应商环境中保持互操作性。”
或者如esave ag创始人之一的Hanno Baumgartner所言：“我们为自己的CMS和网关均已获得官方TALQ认证而感到自豪。esave ag始终坚信能源效率的未来，并致力于通过开放、不依赖供应商的技术赋能城市，而且这些价值理念与TALQ标准完美契合。此次认证为我们的能源管理解决方案提供了标准化交互接口，使全球依赖TALQ认证系统的城市能够构建稳健且高效的能源基础设施。”
“现代城市需要的不仅是智能解决方案，更重要的是安全可靠且可扩展的体系。将TALQ协议与ISO 27001标准整合，正是我们对日益增长的互操作性与网络安全需求的战略响应。在智慧城市的背景下（照明基础设施演变为数据载体和服务平台），开放标准至关重要。它们能实现与城市其他系统的无缝整合，降低供应商锁定风险，并确保符合NIS-2指令等法规要求。当今决策者应将照明系统视为城市数字化转型的战略组成部分，而不仅仅是光的来源。”LUG Light Factory技术总监Mariusz Ejsmont解释道。
查阅所有经官方认证的解决方案的唯一途径仍然是联盟的网站，访客还可在该网站下载每个系统的详细“能力清单”，其中列明已通过的功能测试及各解决方案的更多技术细节。
