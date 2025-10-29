Une tendance de croissance ininterrompue pour les certifications TALQ augmente l’interopérabilité dans les villes

Evolution of TALQ members and TALQ Certifications

Le Consortium TALQ compte 82 membres et dénombre désormais 74 produits certifiés TALQ

Nous croyons en l’avenir de l’efficacité énergétique et en la valorisation des villes grâce à des technologies ouvertes indépendantes des fournisseurs, des valeurs qui se reflètent dans la norme TALQ” — Hanno Baumgartner, esave ag

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé le « Smart City Protocol », norme d’interface internationale pour les applications de ville intelligente, continue d’élargir sa liste de membres et annonce toutes les quelques semaines de nouveaux produits officiellement certifiés TALQ. Les produits certifiés TALQ comprennent des logiciels de gestion centralisée (CMS) et des réseaux de dispositifs extérieurs (ODN ; passerelles) de 47 différents fournisseurs dans le monde entier pour diverses applications de ville intelligente. En certifiant leurs produits conformément à la norme « Smart City Protocol », les fabricants permettent une interopérabilité avec une vaste gamme de systèmes d’autres fournisseurs. Pour les villes et les communes, le nombre croissant de solutions certifiées offre non seulement une flexibilité accrue et une plus grande liberté de choix, mais également la possibilité d’éviter la dépendance à un seul fournisseur lors de leurs investissements dans des applications de ville intelligente telles que l’éclairage public intelligent, la gestion des déchets, les solutions de stationnement, la surveillance environnementale ou encore le contrôle de la circulation routière.Fondé en 2012, le Consortium TALQ a développé une norme reconnue à l’échelle internationale pour pour la gestion des interfaces logicielles destinées à contrôler et superviser diverses applications de ville intelligente. Depuis 2017, le Consortium a mis en place une procédure stricte de certification dans le but de valider la mise en œuvre correcte du protocole TALQ. Avec la multiplication des appels d’offres publics exigeant le respect de normes ouvertes, la demande de certifications TALQ a considérablement augmenté au cours des dernières années. Le Consortium continue de grandir et comprend actuellement 82 sociétés membres . Pour les fabricants, la certification apporte la garantie que leurs systèmes sont prêts pour l’avenir et capables d’interopérabilité avec des solutions d’autres fournisseurs.Les 74 produits certifiés TALQ incluent 31 logiciels de gestion centralisée (CMS, Central Management Software) et 43 passerelles (réseaux de dispositifs extérieurs, appelé ODN, Outdoor Device Network). Tous les produits certifiés comportent désormais une liste détaillée de « tests fonctionnels » passés avec succès. Ces tests fonctionnels sont essentiels pour donner aux villes, aux services publics et aux bureaux d’études des informations précises quant aux capacités de chaque produit. Chaque test correspond à un ensemble défini d’exigences techniques, expliquées dans un langage simple et accessible, sans terminologie spécifique à TALQ.« Tandis que TALQ continue d’évoluer afin de prendre en charge de nouveaux cas d’utilisation et que de plus en plus de villes demandent une assistance complète de plusieurs fournisseurs, une combinaison rare est requise pour chaque solution sur le marché : la capacité de mettre en œuvre rapidement de nouvelles fonctionnalités, tout en préservant une compatibilité totale avec les versions précédentes et en maintenant la qualité et la conformité avec 100 % des cas d’utilisation » : ainsi s’exprime Emmanuel Touron, directeur général de Citylinx. « Cette combinaison n’est pas le fruit du hasard. Elle reflète des années de conception modulaire, une forte abstraction des interfaces et une culture de l’évaluation rigoureuse. Cela signifie également que les villes, les services publics et les intégrateurs peuvent faire confiance à Citylinx pour rester interopérables dans des environnements dynamiques et multi-fournisseurs, quelle que soit l’évolution de la norme ».Ou bien, comme le souligne Hanno Baumgartner, l’un des fondateurs d’esave ag : « nous sommes fiers que notre CMS et notre passerelle aient tous deux obtenu la certification TALQ officielle. Chez esave ag, nous croyons en l’avenir de l’efficacité énergétique et en la valorisation des villes grâce à des technologies ouvertes indépendantes des fournisseurs, des valeurs qui se reflètent totalement dans la norme TALQ. Avec cette certification, nous proposons désormais une interface interopérable pour nos solutions de gestion de l’énergie, permettant aux villes du monde entier qui se fient aux systèmes certifiés TALQ de construire des infrastructures robustes et efficaces du point de vue énergétique ».« Les villes modernes ont besoin de solutions qui ne sont pas seulement intelligentes, mais surtout sécurisées et évolutives. L’intégration du protocole TALQ avec la norme ISO 27001 représente notre réponse stratégique à la demande croissante d’interopérabilité et de cybersécurité. Dans le contexte de la ville intelligente, où les infrastructures d’éclairage évoluent pour devenir des supports de données et une plateforme de services, les normes ouvertes sont essentielles. Elles permettent une intégration transparente dans d’autres systèmes urbains, réduisent le risque de dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur et assurent la conformité avec les réglementations comme la directive NIS-2. Aujourd’hui, les décideurs doivent considérer l’éclairage non seulement comme une source de lumière, mais aussi comme un composant stratégique de la transformation numérique urbaine », explique Mariusz Ejsmont, directeur technique de LUG Light Factory.Le seul endroit où trouver toutes les solutions officiellement certifiées reste le site Internet du Consortium, où les visiteurs peuvent également télécharger une « liste des capacités » détaillée pour chaque système, laquelle inclut des tests fonctionnels réussis, ainsi que davantage d’informations techniques relatives à chaque solution.

