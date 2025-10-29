El crecimiento imparable de las certificaciones TALQ impulsa la interoperabilidad en Ciudades Inteligentes

Evolution of TALQ members and TALQ Certifications

El Consorcio TALQ cuenta con 82 miembros y ya suma 74 productos certificados por TALQ

Creemos en el futuro de la eficiencia energética y en empoderar a las ciudades mediante tecnologías abiertas e independientes de los proveedores, valores que el estándar TALQ refleja plenamente” — Hanno Baumgartner, esave ag

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- El Consorcio TALQ, creador del Smart City Protocol —un estándar global de interfaz para aplicaciones de ciudad inteligente—, sigue sumando miembros y, cada pocas semanas, anuncia nuevos productos oficialmente certificados por TALQ. Entre ellos figuran sistemas de gestión central (CMS) y redes de dispositivos exteriores (ODN; TALQ Gateway) para diversas aplicaciones de ciudad inteligente, actualmente provenientes de 47 proveedores en todo el mundo. Al certificar sus productos conforme al Smart City Protocol, los fabricantes aseguran la interoperabilidad con una amplia gama de sistemas de otros proveedores. Para ciudades y municipios, el creciente número de soluciones certificadas ofrece no solo mayor flexibilidad y libertad de elección, sino también la posibilidad de evitar la dependencia de un único proveedor al invertir en aplicaciones como alumbrado público inteligente, gestión de residuos, soluciones de aparcamiento, monitorización ambiental o control del tráfico.Fundado en 2012, el Consorcio TALQ ha desarrollado un estándar reconocido mundialmente para gestionar las interfaces de software que controlan y supervisan diversas aplicaciones de ciudad inteligente. Desde 2017, el Consorcio aplica un estricto procedimiento de certificación para validar la correcta implementación del Protocolo TALQ. A medida que las licitaciones públicas exigen cada vez más el cumplimiento de estándares abiertos, la demanda de certificaciones TALQ ha aumentado significativamente en los últimos años. El Consorcio continúa creciendo y actualmente reúne a 82 empresas miembro . Para los fabricantes, la certificación ofrece la tranquilidad de que sus sistemas están preparados para el futuro e interoperan con soluciones de otros proveedores.Los 74 productos certificados por TALQ incluyen 31 sistemas de gestión central (CMS) y 43 TALQ Gateway (ODN, redes de dispositivos exteriores). Todos los productos certificados incorporan ahora un listado detallado de las “pruebas funcionales” superadas con éxito. Estas pruebas son esenciales para ofrecer a ciudades, empresas de servicios públicos y planificadores una visión clara de lo que cada producto puede hacer. Cada prueba corresponde a un conjunto definido de requisitos técnicos, explicados en un lenguaje claro y accesible, sin jerga específica de TALQ.«Mientras TALQ sigue evolucionando para admitir nuevos casos de uso, y cada vez más ciudades exigen compatibilidad plena con múltiples proveedores, cualquier solución del mercado debe reunir una combinación poco común: la capacidad de incorporar rápidamente nuevas funciones, conservando al mismo tiempo la compatibilidad total con versiones anteriores y manteniendo la calidad y el cumplimiento del 100 % de los casos de uso», afirma Emmanuel Touron, CEO de Citylinx. «Esa combinación no es casual. Refleja años de diseño modular, una sólida abstracción de interfaces y una cultura de pruebas rigurosa. También significa que ciudades, empresas de servicios públicos e integradores pueden confiar plenamente en que Citylinx seguirá siendo interoperable en entornos dinámicos y multivendedor, independientemente de cómo evolucione el estándar.»Como lo expresa Hanno Baumgartner, uno de los fundadores de esave ag: «Estamos orgullosos de que tanto nuestro CMS como nuestro TALQ Gateway hayan sido oficialmente certificados por TALQ. En esave ag creemos en el futuro de la eficiencia energética y en empoderar a las ciudades mediante tecnologías abiertas e independientes de los proveedores, valores que el estándar TALQ refleja plenamente. Con esta certificación, ofrecemos ahora una interfaz interoperable para nuestras soluciones de gestión energética, lo que permite a las ciudades de todo el mundo que confían en sistemas certificados por TALQ construir infraestructuras energéticas sólidas y eficientes.»«Las ciudades modernas requieren soluciones no solo inteligentes, sino, ante todo, seguras y escalables. La integración del Protocolo TALQ con la norma ISO 27001 es nuestra respuesta estratégica a las crecientes demandas de interoperabilidad y ciberseguridad. En el contexto de las ciudades inteligentes —donde la infraestructura de alumbrado se convierte en portadora de datos y plataforma de servicios—, los estándares abiertos son esenciales. Permiten una integración fluida con otros sistemas urbanos, reducen el riesgo de dependencia de un único proveedor y garantizan el cumplimiento de normativas como la directiva NIS-2. Hoy, quienes toman decisiones deben entender el alumbrado no solo como iluminación, sino como un componente estratégico de la transformación digital urbana», explica Mariusz Ejsmont, director técnico de LUG Light Factory.El único lugar donde encontrar todas las soluciones oficialmente certificadas sigue siendo el sitio web del Consorcio, donde también puede descargarse una “ Lista de capacidades ” para cada sistema —con las pruebas funcionales superadas y otros detalles técnicos de cada solución—.

