وزارة الصحة العراقية وشركة جمجوم فارما توقعان بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة "إشراقة" للكشف المبكر عن الجلوكوما
نحن فخورون بتعاوننا مع وزارة الصحة العراقية في هذه المبادرة الوطنية المهمة. فحملة ‘إشراقة’ تجسد رسالة جمجوم فارما في تمكين المجتمعات من خلال التثقيف الصحي والابتكار والتعاون. معاً”BAGHDAD, IRAQ, October 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- في خطوة بارزة نحو تعزيز الصحة العامة والعناية الوقائية بالعيون في العراق، وقّعت وزارة الصحة العراقية وشركة جمجوم فارما بروتوكول تعاون لإطلاق الحملة الوطنية "إشراقة"، برعاية وزارة الصحة العراقية وبمشاركة شركة جمجوم فارما. التي تهدف إلى رفع الوعي والكشف المبكر عن مرض داء الزرقاء (الجلوكوما)، أحد أبرز أسباب فقدان البصر حول العالم.
— الدكتور سامر لزيق، المدير العام الإقليمي بشركة جمجوم فارما
جرت مراسم التوقيع في بغداد، بحضور معالي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة العراقي، ووقّع عن وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي – مدير عام دائرة الصحة العامة، فيما مثّل شركة جمجوم فارما الدكتور سامر لزيق، المدير العام لأسواق الخليج والعراق والمشرق والأسواق التصديرية. وتعكس هذه الشراكة رؤية الجانبين المشتركة في تعزيز الإجراءات الوقائية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين العراقيين من خلال التوعية والفحص والعلاج المبكر.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتعاون الطرفان في تنفيذ برنامج وطني شامل يتضمن حملات توعوية موسعة، وفحوصات طبية مجانية، إلى جانب توفير الأجهزة التشخيصية اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محافظات العراق. كما يتضمن البرنامج تدريب الكوادر الطبية والفنية المحلية لضمان استدامة جهود الكشف والعلاج المبكر لحالات الجلوكوما.
وستعمل شركة جمجوم فارما أيضاً على دعم تطوير منصة رقمية متكاملة لتحليل بيانات الفحوصات من قبل الجهات الصحية المختصة، بما يعزز من التخطيط الصحي القائم على الأدلة العلمية ودعم البحوث الوطنية في مجال صحة العيون.
وفي إطار برنامج "إشراقة"، ستعمل شركة جمجوم فارما علي دعم توفير الأدوية المجانية للمرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم خلال الحملة، وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة. كما سيتعاون الطرفان في تنظيم ورش العمل والندوات التثقيفية المجتمعية لتعزيز الوعي بالمرض وأسبابه وطرق الوقاية منه.
وبهذه المناسبة، اكد السيد معالي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة العراقي، على أهمية الكشف المبكر للحفاظ على البصر والحد من مضاعفات الجلوكوما، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز برامج الوقاية الصحية ونشر الوعي المجتمعي حول صحة العين.
ومن جانبه، أعرب الدكتور سامر لزيق، المدير العام الإقليمي بشركة جمجوم فارما، عن فخره بهذا التعاون، قائلاً:
"نحن فخورون بتعاوننا مع وزارة الصحة العراقية في هذه المبادرة الوطنية المهمة. فحملة ‘إشراقة’ تجسد رسالة جمجوم فارما في تمكين المجتمعات من خلال التثقيف الصحي والابتكار والتعاون. معاً، نسعى إلى نشر الأمل والنور، وتحقيق التدخل المبكر الذي يمكن أن يحافظ على بصر آلاف العراقيين المعرّضين لخطر فقدانه."
ومن المقرر أن يستمر التعاون بين الجانبين على مدى العامين المقبلين ، وسييتم خلال هذه الفترة تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج وضمان استدامة الحملة وتحقيق أثرها على أرض الواقع.
تعزز مبادرة "إشراقة" الدور الإقليمي لشركة جمجوم فارما كشريك فعال في مجال الرعاية الصحية، حيث تواصل الشركة دعم أولويات الصحة الوطنية والمساهمة في تطوير الطب الوقائي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، ويشكل هذا التعاون نموذجاً رائداً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومثالاً يُحتذى في حماية البصر وتحسين جودة حياة المواطن العراقي.
