Kuvings – 47 Jahre Innovation und technologischer Fortschritt in Küchengeräten

Kuvings Founder & CEO, Jong Boo Kim (left), shaking hands with a buyer. Kuvings has been dedicated to continuous technological innovation for 47 years. The photo shows some of Kuvings’ vintage models. AUTO10S Hands-Free Slow Juicer

FRANKFURT, GERMANY, October 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Seit seiner Gründung im Jahr 1978 verfolgt Kuvings die Vision eines „Healthy Table“ – und prägt seither die Entwicklung moderner Küchengeräte durch konsequente Forschung und technologische Exzellenz.Ob Entsafter, Mixer oder Joghurtbereiter – die Marke steht weltweit für gesunde Ernährung und wurde in über 90 Ländern zu einem Synonym für Premiumqualität.Im Februar 2025 wurde Kuvings auf der Ambiente in Frankfurt mit dem Kitchen Innovation Award ausgezeichnet – ein weiterer Beleg für die Innovationskraft und das Vertrauen, das Verbraucher und Fachwelt der Marke entgegenbringen. CEO Jong Boo Kim hat das Unternehmen mit der Überzeugung aufgebaut, dass Küchengeräte nicht nur funktional, sondern auch sicher und komfortabel sein müssen. Dieses Leitbild prägt die Marke bis heute und bildet die Grundlage für ihren internationalen Erfolg.Bereits in den frühen 2000er-Jahren sorgte Kuvings mit fermentationsbasierten Geräten wie dem Joghurt- und Sojabereiter für Aufsehen in Korea und trug dazu bei, die dortige Fermentationskultur weltweit bekannt zu machen.Die Entwicklung wurde kontinuierlich vorangetrieben – von Hochgeschwindigkeits-Entsaftern bis zu modernen Edelstahlmodellen, die bis heute auf dem US-Markt erfolgreich sind.Mit der Gründung eigener Niederlassungen in den USA, Japan, Europa und China setzte das Unternehmen 2010 seine Expansion als globale Marke fort.Seither wurden zahlreiche internationale Auszeichnungen verliehen, darunter der Commissioner’s Award auf der Korea Patent Technology Exhibition, die Auszeichnung als Excellent Design Product durch das koreanische Industrieministerium sowie Preise auf den Erfindungsmessen in Pittsburgh und Genf.Kuvings gilt als technologischer Vorreiter: Durch den Einsatz von Supercomputer-Simulationen wurde die Saftausbeute seiner Entsafter erheblich verbessert – ein Projekt, das als Beispiel der koreanischen „Creative Economy“ gewürdigt wurde.Internationale Fachmedien wie Consumer Reports (USA), Choice (Australien) und die Spark Design Awards bescheinigten der Marke hohe Qualität und Designkompetenz.Heute hält Kuvings über 900 Patente und Schutzrechte in mehr als 100 Ländern und bleibt seiner Philosophie treu, Innovation mit Verantwortung zu verbinden.Zu den jüngsten Entwicklungen zählen der weltweit erste kommerzielle Vakuum-Standmixer mit Schallschutzhaube sowie ein IoT-Entsafter mit Körperanalysefunktion.Auf globalen Leitmessen wie IFA und Ambiente sorgt das Unternehmen regelmäßig für großes Interesse bei Fachbesuchern und Einkäufern.Das aktuelle Spitzenmodell, der AUTO10S , demonstriert eindrucksvoll, wie Komfort und Gesundheit Hand in Hand gehen.Dank seines Hands-Free-Designs verarbeitet er ganze Früchte in einem Schritt – ideal für private Haushalte ebenso wie für Cafés und Restaurants.Mit 47 Jahren Erfahrung, technologischem Know-how und einem klaren Blick in die Zukunft bleibt Kuvings seiner Mission verpflichtet:Gesunde Ernährung weltweit einfacher, sicherer und inspirierender zu machen.

